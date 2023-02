Protestantské cirkvi v Rwande zakázali interrupcie na ich klinikách

Kigali 28. februára (TASR) - Rada protestantských cirkví v africkom štáte Rwanda nariadila všetkým zdravotníckym zariadeniam, ktoré vedú jej členovia, aby prestali vykonávať interrupcie.



Informovala o tom v utorok agentúra AP, podľa ktorej sa tým ešte viac obmedzí prístup k tomuto zákroku v tejto prevažne kresťanskej krajine s 13 miliónmi obyvateľov.



V rozhodnutí rady zo začiatku februára sa interrupcie označujú za hriech, čo je síce v súlade s postojom katolíckej cirkvi, ale v rozpore s platným zákonom povoľujúcim ukončenie tehotenstva v špecifických prípadoch, informuje TASR.



Príslušné vyhlásenie podpísané zástupcami 26 protestantských náboženských organizácií zároveň obsahuje výzvu k rodičom, aby "viedli" svoje dcéry k snahe o sexuálnu abstinenciu až do manželstva.



Hlava anglikánskej cirkvi v Rwande Laurent Mbanda v rozhovore pre AP uviedol, že cirkev nie je proti zákonu, "ale naša viera nám nedovoľuje podporovať potraty."



Ozrejmil, že najlepší spôsob, ako môžu zdravotnícke zariadenia, ktoré patria pod radu protestantských cirkví, riešiť prípady umelého prerušenia tehotenstva, je posielať tehotné ženy do iných nemocníc.



AP dodala, že dané rozhodnutie sa týka približne 10 percent najväčších zdravotníckych zariadení v Rwande.



Katolícka cirkev vlastní v Rwande 30 percent zdravotných stredísk, z ktorých väčšina sa nachádza vo vidieckych oblastiach, uviedol pre agentúru AP kardinál katolíckej cirkvi Antoine Kambanda.



Rwandská vláda považuje rozhodnutie rady protestantských cirkví v tejto citlivej záležitosti za "nežiaduce", uviedol pre AP predstaviteľ rwandského ministerstva zdravotníctva.



Niektoré ľudskoprávne skupiny vyzvali radu protestantských cirkví, aby svoje rozhodnutie prehodnotila.



Otázky sexuálneho a reprodukčného zdravia sú v tejto prevažne konzervatívnej stredoafrickej krajine často predmetom diskusií.



Vlani rwandský parlament zamietol návrh zákona, ktorý predložili predstavitelia občianskej spoločnosti a ktorý by umožnil dievčatám vo veku 15 až 18 rokov prístup k antikoncepcii. Niektorí zákonodarcovia tvrdili, že návrh zákona by namiesto toho mohol dať dospievajúcim dievčatám "zelenú" na promiskuitné správanie.



Donedávna boli interrupcie v Rwande nezákonné a hrozil za ne trest odňatia slobody každému, kto podstúpil interrupciu alebo pomohol ukončiť tehotenstvo. V roku 2018 sa však zákon zmenil a interrupcia je povolená v prípadoch, ako je znásilnenie, nútené manželstvo, incest alebo v prípadoch, keď tehotenstvo pre ženu predstavuje zdravotné riziko. Zákon vyžaduje, aby sa interrupcie vykonávali len po konzultácii s lekárom.