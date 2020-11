Český protestný spolok Milion chvilek usporiadal online demonštráciu

Praha 17. novembra (TASR) - Český spolok Milion chvilek pro demokracii odštartoval svojou pondelňajšou on-line demonštráciou tzv. Rok zmeny, ktorý by mal podľa predstáv organizátorov viesť k ukončeniu vládnutia premiéra Andreja Babiša.



O 19.00 h, približne hodinu po začiatku akcie, sledovalo živý prenos z protestu na YouTube asi 12.500 ľudí, informovala TV Nova.



Protest sa konal v predvečer 31. výročia začiatku demonštrácií, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v niekdajšom Československu.



"Rok 2019 bol rokom protestov, 2020 zase rokom krízy. 2021 ale bude rokom zmeny a novej nádeje. Súčasná pandemická kríza odhalila zároveň hlbokú politickú krízu. Je potrebné napnúť všetky sily na to, aby vo voľbách do (Poslaneckej) snemovne skutočne došlo k zmene. Demokratické strany musia zvíťaziť, " uviedol predseda spolku Milion chvilek Benjamin Roll.



Spolok chce dosiahnuť, aby v budúcoročných voľbách do Poslaneckej snemovne posilnila česká demokratická opozícia a odstavila od moci hnutie ANO premiéra Babiša, ktorého viní z arogancie a konfliktu záujmov. Úspech opozície pritom spolok mieni podporiť vlastnými akciami a projektmi, informuje portál Novinky.cz.



Demonštrácia sa s vzhľadom na epidemiologické opatrenia nemohla uskutočniť naživo v pražskej štvrti Letná, kde vlani v júni prišlo podľa odhadov organizátorov protestovať asi štvrť milióna ľudí.



Dejiskom pondelňajšej demonštrácie sa stalo pódium pražského Lucerna Music Baru, kam boli pozvaní pamätníci novembra 1989 aj predstavitelia súčasných českých opozičných strán. Program sa naživo vysielal na Facebooku i YouTube. Zapojiť sa doňho mohli aj diváci, a to prostredníctvom komentárov k streamovanému prenosu či posielaním odkazov cez sms bránu.