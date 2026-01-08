Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Zahraničie

Protestujúci farmári budú s traktormi blokovať centrum Paríža

.
Francúzski farmári počas protestu proti obchodnej dohode medzi EÚ a združením juhoamerických krajín Mercosur, štvrtok 8. januára 2026 v Paríži. Foto: TASR/AP

Dohodu s Mercosurom podporujú veľké európske ekonomiky ako Nemecko či Španielsko a Európska komisia tento týždeň zrejme získala aj podporu Talianska.

Autor TASR
Paríž 8. januára (TASR) - Protestujúci francúzski farmári sa vo štvrtok ráno začali presúvať k Eiffelovej veži a Víťaznému oblúku v Paríži, aby vyjadrili nesúhlas s uzavretím obchodnej dohody medzi EÚ a združením juhoamerických krajín Mercosur. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a denníka Le Figaro.

Odborový zväz Coordination rurale (CR) vyzval na protesty proti plánovanému uzavretiu dohody so združením Mercosur (Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj), čo podľa CR znevýhodní ich produkciu prívalom lacnejšieho tovaru.

Kritizuje aj prístup francúzskej vlády k riešeniu vírusového ochorenia nodulárna dermatitída hovädzieho dobytka (LSD) systematickým utrácaním nakazených zvierat. Poľnohospodári preferujú vakcináciu.

„Prídeme za každú cenu, aby sme vyjadrili naše požiadavky,“ uviedol pre AFP prezident CR v regióne Okcitánia Eloi Nespoulous na čele sprievodu približne 40 traktorov. Podľa denníka Le Figaro platí do centra Paríža zákaz vjazdu traktorov, čo mnohým farmárom bráni protestovať v centre mesta. Podobný protest prebieha aj v meste Bordeaux.

Dohodu s Mercosurom podporujú veľké európske ekonomiky ako Nemecko či Španielsko a Európska komisia tento týždeň zrejme získala aj podporu Talianska. Podľa agentúry Reuters môže byť v takomto prípade dohoda odsúhlasená aj bez francúzskej podpory. Hlasovať by sa malo v piatok.

Dohoda by podľa EK vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Európski farmári však budú čeliť tlaku lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Južnej Ameriky, čo môže spôsobiť bankrot menších fariem.
.

Neprehliadnite

SNEH KOMPLIKUJE DOPRAVU: Košice vyhlásili prvý kalamitný stupeň

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie