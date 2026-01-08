< sekcia Zahraničie
Protestujúci farmári budú s traktormi blokovať centrum Paríža
Dohodu s Mercosurom podporujú veľké európske ekonomiky ako Nemecko či Španielsko a Európska komisia tento týždeň zrejme získala aj podporu Talianska.
Autor TASR
Paríž 8. januára (TASR) - Protestujúci francúzski farmári sa vo štvrtok ráno začali presúvať k Eiffelovej veži a Víťaznému oblúku v Paríži, aby vyjadrili nesúhlas s uzavretím obchodnej dohody medzi EÚ a združením juhoamerických krajín Mercosur. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a denníka Le Figaro.
Odborový zväz Coordination rurale (CR) vyzval na protesty proti plánovanému uzavretiu dohody so združením Mercosur (Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj), čo podľa CR znevýhodní ich produkciu prívalom lacnejšieho tovaru.
Kritizuje aj prístup francúzskej vlády k riešeniu vírusového ochorenia nodulárna dermatitída hovädzieho dobytka (LSD) systematickým utrácaním nakazených zvierat. Poľnohospodári preferujú vakcináciu.
„Prídeme za každú cenu, aby sme vyjadrili naše požiadavky,“ uviedol pre AFP prezident CR v regióne Okcitánia Eloi Nespoulous na čele sprievodu približne 40 traktorov. Podľa denníka Le Figaro platí do centra Paríža zákaz vjazdu traktorov, čo mnohým farmárom bráni protestovať v centre mesta. Podobný protest prebieha aj v meste Bordeaux.
Dohodu s Mercosurom podporujú veľké európske ekonomiky ako Nemecko či Španielsko a Európska komisia tento týždeň zrejme získala aj podporu Talianska. Podľa agentúry Reuters môže byť v takomto prípade dohoda odsúhlasená aj bez francúzskej podpory. Hlasovať by sa malo v piatok.
Dohoda by podľa EK vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Európski farmári však budú čeliť tlaku lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Južnej Ameriky, čo môže spôsobiť bankrot menších fariem.
