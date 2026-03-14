Protestujúci Kubánci zničili kanceláriu komunistickej strany
Krajina bojuje s čoraz častejšími výpadkami elektriny a nedostatkom paliva, odkedy viaceré štáty prestali Kube posielať ropu.
Autor TASR
Havana 14. marca (TASR) - Skupina nespokojných obyvateľov mesta Morón v strednej Kube vyšla v sobotu skoro ráno do ulíc a zničila miestne sídlo vládnucej komunistickej strany. Úrady uviedli, že pri proteste, ktorý súvisel s problémami s dodávkami energií a prístupom k potravinám na ostrove, zatkli päť ľudí. Informuje o tom agentúra AP, píše TASR.
Kubánska vláda v štátnych médiách uviedla, že „vandalizmus“ v meste Morón, nachádzajúceho sa necelých 500 kilometrov východne od Havany, bol namierený proti budove strany. Menšia skupina ľudí do nej hádzala kamene, vyniesla z nej a podpálila nábytok. Na videách zverejnených na sociálnych sieťach je vidieť, že poškodená je tiež lekáreň a obchod. „To, čo sa začalo pokojne, po výmene názorov s miestnymi predstaviteľmi prerástlo do vandalizmu voči sídlu mestského výboru Komunistickej strany,“ uviedli štátne noviny Invasor.
Krajina bojuje s čoraz častejšími výpadkami elektriny a nedostatkom paliva, odkedy viaceré štáty prestali Kube posielať ropu. V piatok prezident Miguel Díaz-Canel uviedol, že vedie rokovania s vládou Spojených štátov. Po prvý raz tak karibská krajina potvrdila špekulácie o diskusiách s administratívou prezidenta Donalda Trumpa, keďže zápasí s vážnou energetickou krízou.
Díaz-Canel povedal, že za posledné tri mesiace na Kubu neprišla žiadna zásielka ropy, pričom to pripísal americkej energetickej blokáde. Dodal, že ostrov v súčasnosti funguje na kombinácii zemného plynu, solárnej energie a tepelných elektrární.
Kubánske úrady tiež informovali, že vyčerpanie zásob vykurovacieho oleja a nafty viedlo k zastaveniu prevádzky dvoch elektrární a obmedzilo výrobu energie v solárnych parkoch. Najnovší výpadok elektriny zase spôsobil pokazený kotol v tepelnej elektrárni.
Podobné zhromaždenia, ako to v meste Morón, boli v uplynulých rokoch na Kube zriedkavé. Niektorí účastníci rozsiahlych protestov z roku 2021, ktoré vypukli tiež v dôsledku ťažkých životných podmienok a represií vlády, dostali tresty väzenia presahujúce 20 rokov, pripomenula agentúra AFP.
Nezávislé médiá a príspevky na sociálnych sieťach však teraz uvádzajú, že Havana, ktorá v posledných týždňoch zažíva výpadky elektriny aj na 15 hodín denne, je centrom nových nočných protestov, ktoré sa rozšírili aj do ďalších častí krajiny.
