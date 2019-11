Protestujúci napadli konzulát Iránu v Karbale, premiér vyzval na pokoj

Bagdad 4. novembra (TASR) - Desiatky irackých protestujúcich zaútočili v nedeľu na iránsky konzulát v šiitskom svätom meste Karbalá. Preliezli cez betónové bariéry okolo budovy, zvesili iránsku vlajku a nahradili ju irackou, uviedli svedkovia pre agentúru AP.



Bezpečnostné sily strieľali do vzduchu, aby rozohnali dav, ktorý hádzal kamene a pálil pneumatiky okolo budovy na rohu ulice v meste Karbalá južne od Bagdadu. Zatiaľ sa neobjavili správy o zranených počas incidentu, ku ktorému došlo v rámci pokračujúcich protestov v Bagdade a prevažne šiitskych provinciách južného Iraku.



Protesty sú zamerané proti povojnovému politickému systému a vládnucej elite, ktorú Iračania obviňujú z drancovania majetku krajiny v čase, keď ju čoraz viac trápi chudoba. Hnev demonštrantov je však zameraný aj na susedný Irán a vplyvné iracké šiitské milície s ním spojené.



Protivládne protesty v Karbale, Bagdade a ďalších juhoirackých mestách často prerástli do násilia, pri ktorom bezpečnostné sily spúšťali streľbu a protestujúci podpaľovali vládne budovy a ústredia Iránom podporovaných milícií. Tento mesiac pri bezpečnostných zákrokoch zahynulo viac než 250 ľudí.



Protesty však narástli a demonštranti teraz vyzývajú na rozsiahle zmeny, nielen odstúpenie vlády.



Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí v nedeľu vyzval protivládnych protestujúcich, aby znova sprístupnili blokované cesty. Podľa neho "je čas, aby sa život vrátil do normálu" po mesiaci masových demonštrácií.



Abdal Mahdí tiež apeloval na opätovné otvorenie trhov, závodov, škôl a univerzít s tým, že ohrozovanie ropných zariadení a uzavretie ciest stáli krajinu "miliardy" dolárov a prispeli k zvýšeniu ciest, ktoré postihnú každého.



Premiér odlíšil pokojných protestujúcich, ktorí podľa neho premenili demonštrácie na "verejné festivaly" spájajúce krajinu, a "zločincov", ktorí podľa jeho slov využívajú demonštrantov ako "ľudské štíty", keď útočia na bezpečnostné sily.