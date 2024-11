Protestujúci po tragédii v Novom Sade zaútočili na budovu radnice

Belehrad 6. novembra (TASR) - Protestujúci v utorok v srbskom meste Nový Sad strieľali svetlice a natreli červenou farbou budovu tamojšej radnice. Reagovali tak na piatkové zrútenie časti strechy na miestnej železničnej stanici, pri ktorom zahynulo 14 osôb. Polícia proti demonštrantom použila slzotvorný plyn. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Protestujúci obkľúčili budovu v centre Nového Sadu a napriek výzvam organizátorov demonštrácie na zachovanie pokoja natreli radnicu červenou farbou a hádzali na ňu rôzne predmety - vajcia, fľaše či tehly. Došlo pritom aj k rozbitiu okien, do ktorých následne liali z cisterny tekuté hnojivo, píše Reuters. V budove sa rozmiestnili špeciálne policajné jednotky.



"Ľudia sú veľmi nahnevaní... je to veľký smútok," povedal Radomir Lazović, opozičný poslanec parlamentu, ktorý sa pripojil k protestu.



Tisíce osôb predtým pochodovali ulicami mesta a žiadali odstúpenie najvyšších predstaviteľov z funkcie vrátane prezidenta Aleksandara Vučiča v súvislosti so zrútením strechy. Protestujúci sú presvedčení, že k nehode došlo pre korupciu a nedbanlivosť tamojších úradov.



Železničnú stanicu v Novom Sade zrekonštruovali v rokoch 2021 a 2022. Ďalšie menšie práce tam pokračovali až do júla tohto roka.