Protestujúci poľskí kamionisti sa nedohodli s ukrajinskou stranou

Varšava 13. novembra (TASR) - Zástupcovia poľských kamionistov, ktorí protestujú proti podľa nich neférovej konkurencii ukrajinských prepravných firiem, v pondelok nedosiahli dohodu s ukrajinskými predstaviteľmi. Na rokovaniach boli prítomní aj zástupcovia poľskej vlády, informuje agentúra AFP.



"Nedosiahli sme dohodu. Ukrajinská strana neberie naše požiadavky do úvahy," uviedol Rafal Mekler, líder protestu v pohraničnej obci Dorohusk.



Poľské prepravné spoločnosti zablokovali hraničné priechody s Ukrajinou 6. novembra a žiadajú, aby sa pre ukrajinských vodičov kamiónov znovu zaviedli povolenia na vstup do Poľska. Európska únia ich zrušila po ruskej invázii na Ukrajinu.



Zároveň kritizujú elektronický registračný systém, ktorý podľa nich spôsobuje dlhé čakacie doby na poľsko-ukrajinských hraniciach.



Poľská colnica uviedla, že v pondelok stálo na hraničnom priechode v obci Dorohusk 1300 nákladných áut, ktoré smerovali na Ukrajinu. Približne 500 vozidiel čakalo pri priechode Hrebenne.



V dôsledku blokád sa tiež tvorili dlhé kolóny ukrajinských kamiónov, ktoré majú namierené do Poľska.