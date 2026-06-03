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Protestujúci útočili na políciu počas zhromaždenia po vražde študenta
Pobúrenie verejnosti vyvolali zábery z policajnej telovej kamery zachytávajúce umierajúceho 18-ročného študenta Henryho Nowaka.
Autor TASR
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Londýn 2. júna (TASR) - Protestujúci v juhoanglickom meste Southampton na utorňajšom zhromaždení proti vražde študenta hádzali do policajtov kamene, fľaše, odpadkové koše a ďalšie predmety, informuje agentúra AFP, píše TASR. Dav smeroval k miestu činu a na bezpečnostné zložky zaútočil, keď mu zablokovali cestu.
Pobúrenie verejnosti vyvolali zábery z policajnej telovej kamery zachytávajúce umierajúceho 18-ročného študenta Henryho Nowaka, ktorého britská polícia po bodnutí 23-ročným sikhom Vickrumom Digwom spútala a následne na základe nepravdivého obvinenia označila za útočníka. Digwa policajtom klamal, keď tvrdil, že ho Nowak rasisticky urážal a že obeťou je on sám.
Nowaka bolo na záberoch počuť, ako opakovane policajtom hovorí „nemôžem dýchať.“ Záznam vznikol vlani v decembri po nočnej zábave s členmi jeho futbalového tímu, keď ležal smrteľne zranený na dvore pred domom.
Sudca v pondelok odsúdil Digwu na minimálne 21 rokov väzenia za to, že Nowaka usmrtil nožom s čepeľou dlhou 21 centimetrov. Zábery, ktoré boli prehrané aj počas procesu, ukazujú, že policajti prijali agresorovu verziu udalostí.
Namiesto pomoci Nowaka najprv spútali, aj keď ich prosil a tvrdil, že bol pobodaný a nemôže dýchať. Jedného z policajtov je na videu počuť, ako sa študenta pýta: „Bodli vás? Kam?“ a následne dodáva: „Nemyslím si, kamarát.“ Po chvíli skolaboval a upadol do bezvedomia.
Prípadu sa chopili pravicoví radikáli na čele s kontroverzným aktivistom Tommym Robinsonom, ktorý vystúpil aj na zhromaždení v Southamptone, kde k vražde došlo. Tvrdil, že polícia zaobchádza s bielymi Britmi ako s „občanmi druhej kategórie“.
Britský premiér Keir Starmer uviedol, že je potrebné objasniť otázku, „ako obvinenia z rasizmu ovplyvnili rozhodovanie“ policajtov. Počas utorka povedal aj to, že zábery z policajnej kamery boli „skutočne otrasné“ a že sa mu pri ich sledovaní „dvíhal žalúdok“, uviedla stanica BBC.
Predseda pravicovej strany Reform UK Nigel Farage vyzval na zmeny v politike diverzity v polícii. „Žijeme v dvojúrovňovej kultúre... kde práva a privilégiá bielych ľudí majú menšiu hodnotu než práva etnických menšín.“
Líderka opozičnej Konzervatívnej strany Kemi Badenochová obvinila Faragea z ďalšieho „rozdeľovania spoločnosti“, zároveň však kritizovala údajné „dvojúrovňové policajné postupy“, pri ktorých sa vraj pristupuje k etnickým menšinám miernejšie.
Rodina Digwu sa ospravedlnila najbližším Nowaka za zabitie a tiež za to, že sikhskej komunite poškodila „povesť“. Matka vraha má byť odsúdená za napomáhanie svojmu synovi, keď po vražde odniesla nôž späť do rodinného domu.
Pobúrenie verejnosti vyvolali zábery z policajnej telovej kamery zachytávajúce umierajúceho 18-ročného študenta Henryho Nowaka, ktorého britská polícia po bodnutí 23-ročným sikhom Vickrumom Digwom spútala a následne na základe nepravdivého obvinenia označila za útočníka. Digwa policajtom klamal, keď tvrdil, že ho Nowak rasisticky urážal a že obeťou je on sám.
Nowaka bolo na záberoch počuť, ako opakovane policajtom hovorí „nemôžem dýchať.“ Záznam vznikol vlani v decembri po nočnej zábave s členmi jeho futbalového tímu, keď ležal smrteľne zranený na dvore pred domom.
Sudca v pondelok odsúdil Digwu na minimálne 21 rokov väzenia za to, že Nowaka usmrtil nožom s čepeľou dlhou 21 centimetrov. Zábery, ktoré boli prehrané aj počas procesu, ukazujú, že policajti prijali agresorovu verziu udalostí.
Namiesto pomoci Nowaka najprv spútali, aj keď ich prosil a tvrdil, že bol pobodaný a nemôže dýchať. Jedného z policajtov je na videu počuť, ako sa študenta pýta: „Bodli vás? Kam?“ a následne dodáva: „Nemyslím si, kamarát.“ Po chvíli skolaboval a upadol do bezvedomia.
Prípadu sa chopili pravicoví radikáli na čele s kontroverzným aktivistom Tommym Robinsonom, ktorý vystúpil aj na zhromaždení v Southamptone, kde k vražde došlo. Tvrdil, že polícia zaobchádza s bielymi Britmi ako s „občanmi druhej kategórie“.
Britský premiér Keir Starmer uviedol, že je potrebné objasniť otázku, „ako obvinenia z rasizmu ovplyvnili rozhodovanie“ policajtov. Počas utorka povedal aj to, že zábery z policajnej kamery boli „skutočne otrasné“ a že sa mu pri ich sledovaní „dvíhal žalúdok“, uviedla stanica BBC.
Predseda pravicovej strany Reform UK Nigel Farage vyzval na zmeny v politike diverzity v polícii. „Žijeme v dvojúrovňovej kultúre... kde práva a privilégiá bielych ľudí majú menšiu hodnotu než práva etnických menšín.“
Líderka opozičnej Konzervatívnej strany Kemi Badenochová obvinila Faragea z ďalšieho „rozdeľovania spoločnosti“, zároveň však kritizovala údajné „dvojúrovňové policajné postupy“, pri ktorých sa vraj pristupuje k etnickým menšinám miernejšie.
Rodina Digwu sa ospravedlnila najbližším Nowaka za zabitie a tiež za to, že sikhskej komunite poškodila „povesť“. Matka vraha má byť odsúdená za napomáhanie svojmu synovi, keď po vražde odniesla nôž späť do rodinného domu.
Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back.Nowak: "I've been stabbed"Officer: "I don't think you have mate"Follow: @europa pic.twitter.com/WqYV760Y14— Europa.com (@europa) June 1, 2026