Protestujúci v Severnom Írsku útočili na políciu počas výročia mieru

Londýn 10. apríla (TASR) – Severné Írsko si v pondelok pripomenulo 25. výročie podpísania Veľkonočnej dohody, ktorá ukončila niekoľko desaťročí násilného konfliktu v regióne. Na krehkosť prímeria však poukázal útok zápalnými fľašami na policajné vozidlá počas protestu proti tejto dohode, informovala agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Počas pondelka neboli plánované väčšie oficiálne verejné podujatia. Niekoľkodňové spomienkové akcie sa začnú až v utorok, keď do Severného Írska pricestujú britský premiér Rishi Sunak a americký prezident Joe Biden.



Severné Írsko prešlo výraznými zmenami, odkedy lídri probritských unionistov a proírskych nacionalistov po dlhých rokovaniach uzavreli 10. apríla 1998, na Veľký piatok, mierovú dohodu. Provinciu však v súčasnosti sužuje politická kríza a bezpečnostné obavy, ktoré by mohli tento míľnik zatieniť, približuje AFP.



V meste Londonderry sa v pondelok konal nezákonný pochod "disidentských" republikánov, ktorí nepodporujú mierovú dohodu. Niektorí účastníci hádzali na policajné vozidlá rôzne predmety vrátane zápalných fliaš.



"Zatiaľ neboli hlásené žiadne zranenia. Žiadame o pokoj," uviedla severoírska polícia. Regionálni predstavitelia minulý týždeň varovali, že podľa "jasných" spravodajských informácií plánujú tzv. disidenti útoky na policajtov v zmienenom meste počas pondelka.



Veľkopiatková dohoda, sprostredkovaná Washingtonom a ratifikovaná vládami v Londýne a Dubline, z veľkej časti ukončila tri desaťročia etnicko-náboženského konfliktu v Severnom Írsku i súvisiace teroristické útoky vo zvyšku Británie.



Konflikt známy ako The Troubles (Problémy) si vyžiadal viac ako 3500 životov. Stáli pri ňom proti sebe väčšinoví protestantskí unionisti, ktorí podporujú britskú vládu, a katolícki republikáni žiadajúci rovnoprávnosť a opätovné pripojenie k Írskej republike.



O štvrťstoročie neskôr zápasí Severné Írsko s ťažkosťami pri upevňovaní ťažko dosiahnutého mieru. Obchodné dohody po brexite vyvolali politickú nestabilitu, keď sú v dôsledku bojkotu hlavnej unionistickej strany ochromené regionálne vládne inštitúcie, a rastie násilie zo strany disidentských republikánov.