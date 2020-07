Protestujúci v Baltimore strhli sochu Krištofa Kolumba

Baltimore 5. júla (TASR) - Protestujúci v americkom meste Baltimore strhli v sobotu sochu moreplavca Krištofa Kolumba, ktorú následne hodili do vôd miestneho prístavu. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra AP.



Demonštranti zvalili sochu neďaleko štvrte Little Italy (Malé Taliansko) pomocou lán. Podľa denníka The Baltimore Sun bol pamätník vo vlastníctve mesta a odhalili ho v roku 1984 vtedajší starosta William Donald Schaefer a prezident Ronald Reagan.



Protestujúci v USA, mobilizovaní smrťou Afroameričana Georgea Floyda pri tvrdom zásahu belošského policajta, vyzývajú na odstránenie sôch Kolumba, predstaviteľov niekdajšej Konfederácie i iných osobností. Taliansky moreplavec je podľa nich zodpovedný za genocídu a zneužívanie pôvodného obyvateľstva Ameriky.



Sochy Kolumba už strhli alebo poškodili v mestách ako Miami na Floride, Richmond v štáte Virgínia, St. Paul v štáte Minnesota či v Bostone, kde jednej z nich odlomili hlavu.