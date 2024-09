Protestujúci v Mexiku vtrhli do budovy senátu a pozastavili rozpravy

Mexiko 11. septembra (TASR) - Davy protestujúcich v utorok vtrhli do mexického Senátu a prinútili zákonodarcov prerušiť rozpravu o kontroverznej reforme odchádzajúceho prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora, ktorá má voličom umožniť zvoliť si sudcov. Senát už však znovu pokračuje v rozprave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Plán reformy súdnictva vyvolal masové demonštrácie, diplomatické napätie i obavy investorov. Mexiko by sa podľa odborníkov zároveň stalo jedinou krajinou na svete, kde by si všetkých sudcov volili obyvatelia.



Poslanci hornej komory parlamentu začali diskutovať o návrhoch v utorok pred hlasovaním. To sa malo pôvodne uskutočniť neskôr v priebehu dňa alebo v stredu.



Prezident tvrdí, že súčasný systém slúži záujmom politickej a ekonomickej elity. Chce preto, aby bol zákon prijatý ešte pred koncom svojho funkčného obdobia, a súdnictvo tiež označil za "prehnité", skorumpované a plné nepotizmu. "Tí, ktorí sú proti tejto reforme, sa najviac obávajú straty svojich privilégií, pretože súdnictvo slúži mocným a zločinu bielych golierov," povedal ľavicový líder na konferencii.



Odporcovia vrátane zamestnancov súdov a študentov práva zorganizovali sériu protestov proti plánu. Ten by totižto umožnil aj voľbu sudcov najvyššieho súdu a ďalších vysokopostavených sudcov prostredníctvom ľudového hlasovania. Súčasní sudcovia by tak museli kandidovať vo voľbách v roku 2025 alebo 2027.



"Toto neexistuje v žiadnej inej krajine," povedala Margaret Satterthwaiteová, osobitná spravodajkyňa OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov. "V niektorých krajinách, ako napríklad v USA, sa volia niektorí štátni sudcovia, zatiaľ čo v iných, napríklad v Bolívii, sa volia sudcovia na vysokej úrovni. Pokiaľ sa táto reforma schváli, Mexiko sa dostane do jedinečnej pozície v oblasti výberu sudcov," povedala Satterthwaiteová.



V krajine, kde drogové kartely pravidelne používajú úplatky a zastrašovanie na ovplyvnenie úradov, by mohli byť volení sudcovia zraniteľnejší voči tlaku zločincov, uviedla v netypickom varovaní predsedníčka Najvyššieho súdu Norma Piaová. Zároveň tiež zdôraznila, že "deštrukcia súdneho systému nie je cesta".



Príslušné komisie mexického Senátu schválili kontroverznú reformu súdnictva už v pondelok, no teraz ju ešte musí schváliť aj plénum Senátu.