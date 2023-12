Protestujúci v New Yorku chcú prímerie v Gaze a urobili falošný pohreb

New York 29. decembra (TASR) - Stovky propalestínskych protestujúcich vyšli vo štvrtok do ulíc New Yorku a usporiadali aj imitovaný pohreb, ktorým demonštrovali proti izraelskému neustálemu bombardovaniu Pásma Gazy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Aktivisti s pútačmi žiadajúcimi okamžité prímerie sa zhromaždili v Parku Bryant v newyorskej štvrti Manhattan, niektorí sa nakrátko zastavili uprostred rušnej Šiestej avenue v srdci časti Midtown Manhattan.



Niekoľko žien v čiernom oblečení držalo v rukách bábiky zavinuté do bielej prikrývky, ktoré predstavovali deti zabité v bojoch v Pásme Gazy.



Imitovaný pohrebný sprievod smeroval na ikonické newyorské námestie Times Square, kde protest, v pozadí s gigantickými elektronickými reklamami, pokračoval.



"Dnešná akcia má pritiahnuť pozornosť na fakt, že v Pásme Gazy bolo doteraz zabitých takmer 10.000 detí, len samotných detí, nepočítajúc ostatných, nepočítajúc všetkých Palestínčanov..." povedala 64-ročná archivárka Grace Lileová.



Vojna, ktorá sa začala útokom palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra, zničila väčšinu severného Pásma Gazy a najnovšie sa izraelské bombardovanie zosilnilo predovšetkým v meste Chán Júnis v južnej časti palestínskej enklávy.



Izrael sa zaviazal, že zničí Hamas za útok zo 7. októbra, pri ktorom bolo zabitých približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov. AFP dospela k tomuto číslu na základe izraelských údajov.



Izraelské neustále bombardovanie a pozemná invázia zabili najmenej 21.320 ľudí, prevažne žien a detí, uvádza Hamasom ovládané ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy.



Mesto New York zažilo od začiatku vojny už desiatky protestov, pričom do ulíc vychádzajú propalestínski aj proizraelskí demonštranti.