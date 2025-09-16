< sekcia Zahraničie
Protestujúci v Peru narušili vlakové spojenie do Machu Picchu
Protestujúci na koľajnice umiestnili polená a kamene.
Autor TASR
Lima 16. septembra (TASR) - Vlakové spojenia do inkského mesta Machu Picchu, hlavnej turistickej atrakcie Peru sa v pondelok prerušili pre protesty miestnych obyvateľov, ktorí na koľajnice umiestnili polená a kamene. Uviedla to miestna polícia a železničná spoločnosť Peru Rail, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obyvatelia požadujú, aby bola vybraná nová spoločnosť pre prevádzkovanie autobusov, ktoré dopravujú návštevníkov z vlakovej stanice Aguas Calientes na úpätí Machu Picchu priamo na miesto.
Počet uviaznutých turistov ani ich evakuačný plán úrady v Peru neuviedli.
AFP dodáva, že zmluva predchádzajúcej autobusovej spoločnosti sa skončila po vypršaní 30-ročnej koncesie, ale pravdepodobne tá istá spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní služieb.
Machu Picchu je od roku 1983 zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a navštívi ho podľa peruánskeho ministerstva cestovného ruchu v priemere 4500 návštevníkov denne, vrátane mnohých cudzincov, dodáva AFP.
