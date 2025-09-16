Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Zahraničie

Protestujúci v Peru narušili vlakové spojenie do Machu Picchu

.
Na archívnej snímke z 27. októbra 2020 inkské mesto Machu Picchu, ktoré je hlavnou turistickou atrakciou Peru. Foto: TASR/AP

Protestujúci na koľajnice umiestnili polená a kamene.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lima 16. septembra (TASR) - Vlakové spojenia do inkského mesta Machu Picchu, hlavnej turistickej atrakcie Peru sa v pondelok prerušili pre protesty miestnych obyvateľov, ktorí na koľajnice umiestnili polená a kamene. Uviedla to miestna polícia a železničná spoločnosť Peru Rail, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Obyvatelia požadujú, aby bola vybraná nová spoločnosť pre prevádzkovanie autobusov, ktoré dopravujú návštevníkov z vlakovej stanice Aguas Calientes na úpätí Machu Picchu priamo na miesto.

Počet uviaznutých turistov ani ich evakuačný plán úrady v Peru neuviedli.

AFP dodáva, že zmluva predchádzajúcej autobusovej spoločnosti sa skončila po vypršaní 30-ročnej koncesie, ale pravdepodobne tá istá spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní služieb.

Machu Picchu je od roku 1983 zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a navštívi ho podľa peruánskeho ministerstva cestovného ruchu v priemere 4500 návštevníkov denne, vrátane mnohých cudzincov, dodáva AFP.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda