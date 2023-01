Protestujúci v Peru požadujú demisiu prezidentky už druhý deň

Lima 21. januára (TASR) - Tisícky protestujúcich požadujúcich odstúpenie peruánskej prezidentky Diny Boluartovej vyšli v sobotu druhý deň po sebe do ulíc hlavného mesta Lima a polícia proti ním opäť nasadila slzotvorný plyn. TASR správu prebrala od agentúry AP.



Mnohí z protestujúcich pricestovali do Limy zo vzdialených andeánskych regiónov. "Dina, už odstúp! Čo chceš urobiť s naším Peru?" uviedol 29-ročný Luis Ayma Cuentas, ktorý cestoval 20 hodín do hlavného mesta z južného regiónu Puno, aby sa zúčastnil protestov. Región bol dejiskom najtvrdšieho štátneho násilia za posledný mesiac. "Zostaneme v uliciach až kým nepodá demisiu, nerozpustia parlament a neprídu nové voľby. Dovtedy nikam neodchádzame," vyhlásil.



Počas predchádzajúcej noci sa protestujúci dostávali do potýčiek s políciou, pričom do jej príslušníkov hádzali fľaše naplnené kameňmi.



Minulý piatok minister vnútra Vicente Romero políciu pochválil za to, s akým profesionalizmom zvláda protesty.



Počet ľudí, ktorí prišli o život v nepokojoch od začiatku politickej krízy - 7. decembra - sa zvýšil na 55 a ďalších 700 utrpelo zranenia.



Demonštranti požadujú Boluarteovej odstúpenie, rozpustenie parlamentu a prepustenie uväzneného exprezidenta Pedra Castilla.



Castillo bol z funkcie prezidenta odvolaný začiatkom decembra 2022. Parlament o tom rozhodol len krátko po tom, čo Castillo oznámil svoj zámer rozpustiť zákonodarný zbor a vyhlásiť predčasné voľby.



Poslanci vysvetlili, že Castilla zbavili funkcie z dôvodu "trvalej morálnej nespôsobilosti“. Polícia následne na Twitteri oznámila, že Castilla zadržali bezpečnostné zložky na základe obvinenia z pokusu o štátny prevrat. Momentálne je vo vyšetrovacej väzbe.