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Protestujúci v Slovinsku vyzvali vládu na vystúpenie z NATO
Maslakovičová v prejave kritizovala aj plány Slovinska na posilnenie vzťahov s Izraelom a možné otvorenie izraelského veľvyslanectva v Ľubľane.
Autor TASR
Ľubľana 10. júla (TASR) - Demonštranti v slovinskej Ľubľane vyzvali vo štvrtok vládu na vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie, uvalenie sankcií na Spojené štáty a Izrael, ako aj na presmerovanie vojenských výdavkov na verejné služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.
Protest zorganizovala študentská skupina Iskra, ktorá sa stavia proti záväzku vlády zvýšiť vojenské výdavky a proti členstvu Slovinska v Aliancii.
„NATO slúžilo počas celej svojej histórie ako vojenský nástroj na podriadenie štátov,“ povedala predstaviteľka skupiny Iskra Tara Maslakovičová davu demonštrantov.
Rečníci na zhromaždení kritizovali aj slovinskú zahraničnú politiku, najmä jej vzťahy s Izraelom. Predchádzajúcu aj súčasnú vládu obvinili, že nedokázali premeniť vyhlásenia o solidarite s Palestínčanmi na konkrétne činy.
Maslakovičová v prejave kritizovala aj plány Slovinska na posilnenie vzťahov s Izraelom a možné otvorenie izraelského veľvyslanectva v Ľubľane.
Protest sa konal deň po tom, čo lídri NATO na summite v Ankare potvrdili záväzok zvýšiť výdavky na bezpečnosť a obranu do roku 2035 na päť percent HDP, pripomenula STA.
Otázku členstva Slovinska v NATO otvoril tento týždeň v utorok prostredníctvom posolstva zverejnenom na platforme X aj predseda slovinského parlamentu (Národného zhromaždenia) Zoran Stevanovič. Vo videu opätovne vyzval na referendum o členstve krajiny v Severoatlantickej aliancii a jeho spojením s novembrovými komunálnymi voľbami.
Protest zorganizovala študentská skupina Iskra, ktorá sa stavia proti záväzku vlády zvýšiť vojenské výdavky a proti členstvu Slovinska v Aliancii.
„NATO slúžilo počas celej svojej histórie ako vojenský nástroj na podriadenie štátov,“ povedala predstaviteľka skupiny Iskra Tara Maslakovičová davu demonštrantov.
Rečníci na zhromaždení kritizovali aj slovinskú zahraničnú politiku, najmä jej vzťahy s Izraelom. Predchádzajúcu aj súčasnú vládu obvinili, že nedokázali premeniť vyhlásenia o solidarite s Palestínčanmi na konkrétne činy.
Maslakovičová v prejave kritizovala aj plány Slovinska na posilnenie vzťahov s Izraelom a možné otvorenie izraelského veľvyslanectva v Ľubľane.
Protest sa konal deň po tom, čo lídri NATO na summite v Ankare potvrdili záväzok zvýšiť výdavky na bezpečnosť a obranu do roku 2035 na päť percent HDP, pripomenula STA.
Otázku členstva Slovinska v NATO otvoril tento týždeň v utorok prostredníctvom posolstva zverejnenom na platforme X aj predseda slovinského parlamentu (Národného zhromaždenia) Zoran Stevanovič. Vo videu opätovne vyzval na referendum o členstve krajiny v Severoatlantickej aliancii a jeho spojením s novembrovými komunálnymi voľbami.