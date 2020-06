Protestujúci vo Virgínii strhli sochu Krištofa Kolumba

Richmond 10. júna (TASR) - Ľudia protestujúci proti prejavom rasizmu strhli v utorok večer v americkom meste Richmond v štáte Virgínia sochu moreplavca Krištofa Kolumba, ktorú následne zapálili a hodili do jazera. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Demonštranti použili na stiahnutie sochy v miestnom parku Byrd Park z podstavca laná. Na podstavci zanechali podľa miestnych médií tabuľu s nápisom "Kolumbus symbolizuje genocídu".



Polícia v parku prítomná nebola, avšak nad parkom krúžila podľa očitých svedkov policajná helikoptéra.



Zástupcovia pôvodných obyvateľov Ameriky už roky žiadajú premenovanie sviatku Kolumbovho dňa, ktorý sa v USA slávi 12. októbra, v deň, keď sa tento objaviteľ po prvý raz vylodil v Amerike. Odporcovia sviatku žiadajú, aby sa premenoval na Deň pôvodných obyvateľov. Chcú tak poukázať na vyvražďovanie týchto skupín obyvateľstva po tom, ako prišiel Kolumbus do Ameriky. Kolumbus podľa nich podnietil storočia genocídy na tamojšom domorodom obyvateľstve.



"Musíme začať tam, kde sa to celé začalo," vyhlásili v Richmonde účastníci protestu. "Musíme začať s ľuďmi, ktorí v tejto krajine boli ako prví," dodali.



Sochu Kolumba vztýčili v Richmonde v decembri 1927 a bola prvou sochou tohto objaviteľa na americkom Juhu. K jej strhnutiu došlo v čase masových protestov v USA, ktoré podnietila smrť Afroameričana Georgea Floyda pri tvrdom zásahu belošského policajta.



Cieľom ľudí protestujúcich proti rasizmu sa už stali viaceré sochy otrokárov či panovníkov reprezentujúcich obdobie koloniálnej nadvlády v Spojených štátoch, Holandsku či v Británii. Aktivisti v Spojenom kráľovstve zverejnili navyše na internete zoznam 60 pamätníkov a sôch, ktoré musia byť podľa nich odstránené z verejných priestorov.