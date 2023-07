Protestujúci v Štokholme napokon Tóru nepálil

Štokholm 15. júla (TASR) – Muž, ktorý oznámil, že spáli Tóru a Bibliu pred izraelským veľvyslanectvom vo švédskej metropole Štokholm, ohlásený zámer neuskutočnil. Namiesto toho v sobotu sám demonštroval proti páleniu posvätných kníh, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Muž na mieste protestu povedal, že je moslim, a odhodil na zem zapaľovač, ktorý držal v ruke. Vyhlásil, že posvätné knihy nikdy páliť nechcel, pretože by to bolo proti Koránu, svätej knihe islamu.



Švédsko čelilo silnej kritike moslimských krajín za to, že jeho úrady v poslednom čase schválili protesty, na ktorých protiislamskí demonštranti pálili stránky z Koránu.



Polícia vo švédskom hlavnom meste najnovšie povolila sobotňajší protest s avizovaným pálením Tóry, teda hebrejskej biblie, i kresťanskej Biblie.



Žiadateľom bol tridsiatnik žijúci na západe Švédska, ktorý uviedol, že ide o reakciu na pálenie Koránu. Takýto zámer v piatok ostro odsúdili izraelskí predstavitelia, ktorí vyzvali švédske úrady, aby protestu zabránili.



Právo na verejné demonštrácie je vo Švédsku silné a chráni ho ústava. Zákony o rúhaní v krajine zrušili v 70. rokoch. Polícia vydáva povolenia na základe posúdenia, či sa môže verejné zhromaždenie konať bez závažného narušenia alebo ohrozenia verejnej bezpečnosti, približuje AP.



V júni vyvolal odsúdenie v islamskom svete muž, ktorý sa identifikoval ako kresťanský utečenec z Iraku a ktorý spálil niekoľko strán z Koránu na moslimský sviatok. Podobný protest krajne pravicového aktivistu pred tureckým veľvyslanectvom tento rok skomplikoval snahu Švédska presvedčiť Turecko, aby ratifikovalo jeho vstup do NATO.