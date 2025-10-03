< sekcia Zahraničie
Protestujúci vo svete odsúdili izraelský zásah proti flotile
Flotila s aktivistami sa v stredu priblížila k obliehanému Pásmu Gazy, kam niesla humanitárnu pomoc.
Autor TASR
Paríž 3. októbra (TASR) - Protestujúci sa vo štvrtok zhromaždili v mestách po celom svete, aby vyjadrili nesúhlas so zadržaním propalestínskych aktivistov flotily Global Sumud zo strany izraelských námorných síl. Demonštranti tiež vyzvali vlády európskych krajín na prísnejšie sankcie voči Izraelu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Flotila s aktivistami sa v stredu priblížila k obliehanému Pásmu Gazy, kam niesla humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily však flotilu zastavili a podľa izraelského predstaviteľa zadržali viac ako 400 aktivistov zo 41 plavidiel.
Tento zásah už v stredu vyvolal protesty vo viacerých štátoch. Demonštrácie sa konali aj vo štvrtok, pričom v španielskom meste Barcelona pochodovalo zhruba 15.000 ľudí. Demonštranti kričali heslá ako: „Gaza, nie si sama,“ „Bojkot Izraelu,“ a „Slobodu Palestíne“. Zábery v španielskej televízii zobrazovali, ako polícia pomocou obuškov odohnala časť protestujúcich, ktorí sa snažili preliezť zábrany. Na palube jednej z lodí zadržanej flotily bola aj bývalá starostka Barcelony Ada Colauová.
Stovky ľudí pochodovali pred írskym parlamentom v Dubline. V Paríži sa zhromaždilo približne tisíc ľudí zatiaľ čo v prístavnom meste Marseille polícia zadržala zhruba sto propalestínskych aktivistov, ktorí sa údajne pokúsili zablokovať prístup do kancelárií výrobcu zbraní Eurolinks, ktorého obviňujú z predaja vojenských súčiastok Izraelu.
Protesty sa konali aj v Berlíne, Haagu, Ženeve, Aténach, Tunise, Brazílii či Buenos Aires.
V Taliansku, kde odbory na piatok zvolali generálny štrajk ako prejav solidarity s flotilou, sa zišli tisíce ľudí a naliehali na premiérku Giorgiu Meloniovú, aby sa postavila na obranu aktivistov. Okrem Ríma, kde sa podľa polície zapojilo do pochodu 10.000 ľudí, sa protesty uskutočnili aj v Miláne, Turíne, Florencii i Bologni.
Približne 3000 demonštrantov sa zhromaždilo pred budovou europarlamentu v Bruseli.
Protestujúci v Turecku, ktorého vláda je jedným z najväčších kritikov vojny Izraela v Pásme Gazy, pochodovali k izraelskému veľvyslanectvu v Istanbule s transparentmi s nápismi ako: „Úplné embargo na okupáciu“.
„Žiadame prepustenie všetkých členov flotily Global Sumud a všetkých uväznených ľudí a ako študenti univerzít žiadame, aby naše univerzity prerušili všetky akademické a ekonomické väzby s genocídnym Izraelským štátom,“ uviedol jedna z protestujúcich študentiek.
Desiatky ľudí sa zhromaždili aj pred veľvyslanectvom Spojených štátov - spojenca Izrael - v Kuala Lumpur.
