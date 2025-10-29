< sekcia Zahraničie
Protestujúci vo Valencii už rok žiadajú odchod šéfa regionálnej vlády
Predseda vlády Mazón (51) vlani 29. októbra päť hodín chýbal vo vedení núdzovej reakcie na prívalové povodne.
Autor TASR
Madrid 29. októbra (TASR) - Predseda regionálnej vlády Valencie Carlos Mazón čelí rastúcej kritike za svoj prístup k riešeniu smrteľných povodní, ktoré si pred rokom vyžiadali 229 obetí. Mazón napriek tomu odmieta výzvy na odstúpenie. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.
Predseda vlády Mazón (51) vlani 29. októbra päť hodín chýbal vo vedení núdzovej reakcie na prívalové povodne. Verejnosť ju odsúdila ako nedostatočnú najmä pre oneskorené varovanie ohrozených obyvateľov a s ním súvisiace prijímanie opatrení. V decentralizovanom politickom systéme Španielska sú za riadenie mimoriadnych situácií zodpovedné predovšetkým regióny.
Predovšetkým odoslanie hromadného telefonického varovania obyvateľom až o 20.11 h vyvolalo ostrú kontrolu jeho programu a diskusiu o tom, či to oddialilo potenciálne život zachraňujúce opatrenia. Mazón popiera, že si v tom čase neplnil svoje povinnosti.
„Nevypol som si telefón, nebol som nedostupný, nechýbali mi informácie, nechýbal mi záujem a nebol som stratený,“ vyhlásil v rozhovore pre miestne noviny Las Provincias. Podľa denníka Levante Mazón po dlhom obede prišiel do sídla regionálnej vlády až podvečer a jeho kolega mu povedal, že boli nahlásení už mnohí mŕtvi. Varovanie pred prívalovými povodňami prišlo príliš neskoro a nebolo dostatočné, keďže bahnitá voda už zaplavovala mestá južne od Valencie a ľudia umierali, píše AFP.
Predseda regionálnej vlády tvrdí, že väčšinu času mimo svojej kancelárie bol s novinárkou, ktorej ponúkal prácu. Mazón pôvodne vyhlasoval, že obedoval so zástupcom miestnych podnikateľov. Vyšetrovatelia tiež zverejnili dokument, podľa ktorého šéf miestnej vlády zrušil telefonát od najvyššieho predstaviteľa záchranárov.
Tisíce protestujúcich každý mesiac vo Valencii na demonštráciách žiadajú Mazónovo odstúpenie. Podľa pondelkového prieskumu zverejneného v denníkoch Las Provincias a ABC požaduje jeho rezignáciu 75 percent obyvateľov regiónu, píše AFP.
Predseda vlády Mazón (51) vlani 29. októbra päť hodín chýbal vo vedení núdzovej reakcie na prívalové povodne. Verejnosť ju odsúdila ako nedostatočnú najmä pre oneskorené varovanie ohrozených obyvateľov a s ním súvisiace prijímanie opatrení. V decentralizovanom politickom systéme Španielska sú za riadenie mimoriadnych situácií zodpovedné predovšetkým regióny.
Predovšetkým odoslanie hromadného telefonického varovania obyvateľom až o 20.11 h vyvolalo ostrú kontrolu jeho programu a diskusiu o tom, či to oddialilo potenciálne život zachraňujúce opatrenia. Mazón popiera, že si v tom čase neplnil svoje povinnosti.
„Nevypol som si telefón, nebol som nedostupný, nechýbali mi informácie, nechýbal mi záujem a nebol som stratený,“ vyhlásil v rozhovore pre miestne noviny Las Provincias. Podľa denníka Levante Mazón po dlhom obede prišiel do sídla regionálnej vlády až podvečer a jeho kolega mu povedal, že boli nahlásení už mnohí mŕtvi. Varovanie pred prívalovými povodňami prišlo príliš neskoro a nebolo dostatočné, keďže bahnitá voda už zaplavovala mestá južne od Valencie a ľudia umierali, píše AFP.
Predseda regionálnej vlády tvrdí, že väčšinu času mimo svojej kancelárie bol s novinárkou, ktorej ponúkal prácu. Mazón pôvodne vyhlasoval, že obedoval so zástupcom miestnych podnikateľov. Vyšetrovatelia tiež zverejnili dokument, podľa ktorého šéf miestnej vlády zrušil telefonát od najvyššieho predstaviteľa záchranárov.
Tisíce protestujúcich každý mesiac vo Valencii na demonštráciách žiadajú Mazónovo odstúpenie. Podľa pondelkového prieskumu zverejneného v denníkoch Las Provincias a ABC požaduje jeho rezignáciu 75 percent obyvateľov regiónu, píše AFP.