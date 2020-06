Protestujúci vo Washingtone chceli zhodiť sochu exprezidenta Jacksona

Washington 23. júna (TASR) - Dav protestujúcich sa v pondelok večer pokúsil zhodiť sochu bývalého prezidenta USA Andrewa Jacksona, ktorá sa nachádza v blízkosti Bieleho domu vo Washingtone. Polícia použila na rozohnanie demonštrantov paprikový sprej, informovala AFP.



Vlna celoštátnych demonštrácií za rasovú spravodlivosť sa začala šíriť po celých Spojených štátoch po smrti 46-ročného Afroameričana Georgea Floyda, ktorého 25. mája pri zatýkaní v Minneapolise usmrtil belošský policajt.



V pondelok najmenej 100 príslušníkov bezpečnostných síl zatlačilo niekoľko stoviek protestujúcich, ktorí predtým stihli hodiť na sochu siedmeho amerického prezidenta Jacksona v parku Lafayette niekoľko lán. Demonštranti pri tom skandovali "Andrew Jackson musí ísť preč!".



"Polícia na nás zaútočila. Vzala spravodlivosť do vlastných rúk," povedal pre agentúru AFP 52-ročný černoch Raymond Spaine, ktorý si čistil oči roztokom.



Americký prezident Donald Trump označil incident so sochou za akt "hanebného vandalizmu". Osoby, ktoré sa ho dopustili, by si podľa Trumpa zaslúžili desať rokov väzenia na základe federálneho zákona o ochrane pamätníkov, informovala agentúra DPA.



Washingtonská polícia nedávno rozohnala pokojný protest v spomínanom parku. Stalo sa tak len krátko pred tým, ako prezident Donald Trump vyšiel z Bieleho domu, aby absolvoval fotografovanie v historickom kostole poškodenom podpaľačstvom.



V rámci protestov proti rasizmu a policajnému násiliu došlo v posledných týždňoch v amerických mestách k zničeniu alebo strhnutiu viacerých sôch a pamätníkov. Andrew Jackson bol v rokoch 1828-1836 v poradí siedmym prezidentom USA. Kritici mu vyčítajú, že ako bohatý statkár využíval otrockú prácu a že otvoril cestu k vyháňaniu amerických Indiánov z ich území.