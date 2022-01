Protestujúci vtrhli do radnice v Alma-Ate. Rusko vyzvalo na dialóg

Nursultan 5. januára (TASR) - Demonštranti protestujúci proti vysokým cenám pohonných látok v Kazachstane vtrhli v stredu do radnice najväčšieho kazašského mesta Alma-Ata.



Dav ľudí nezastavili ani slzotvorný plyn a omračujúce granáty, ktoré na nich vypálili kazašské bezpečnostné zložky. Niektorí demonštranti boli ozbrojení obuškami a štítmi, ktoré zobrali policajtom, uviedol spravodajca agentúry AFP.



Podľa miestnych médií sú časti radnice v plameňoch a protestujúci útočia na ďalšie úradné budovy.



K bezprecedentnej vlne nepokojov sa medzitým vyjadrilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré podľa svojho komuniké situáciu "pozorne sleduje" a vyzýva na "dialóg" zameraný na ukončenie nepokojov.



Počas protestov, ktoré vypukli v administratívnom územnom celku Mangystauská oblasť, ako aj v Alma-Ate a ďalších mestách, zadržala kazašská polícia už najmenej 200 ľudí.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v snahe upokojiť situáciu v krajine v stredu prijal demisiu vlády premiéra Askara Mamina. Jeho právomoci bude do vytvorenia nového kabinetu vykonávať podpredseda vlády Alichan Smajlov, uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie.



Tokajev zároveň v stredu vyhlásil v Mangystauskej oblasti a v Alma-Ate výnimočný stav, ktorý bude trvať do 19. januára. V oboch oblastiach bude platiť zákaz vychádzania v čase od 23.00 do 07.00 h, ako aj obmedzenie pohybu mimo miesta aktuálneho pobytu.



Úrady v Mangystauskej oblasti v reakcii na lokálne demonštrácie už v utorok večer oznámili, že obnovujú cenový strop (v prepočte 0,097 eura) za liter skvapalneného ropného plynu (LPG).



Zvýšenie cien LPG je podľa demonštrantov nespravodlivé vzhľadom na skutočnosť, že Kazachstan je vývozcom plynu a ropy a má bohaté energetické zásoby, približuje AFP. Vláda zrušenie cenového stropu argumentovala tým, že nízka cena LPG je neudržateľná.