Protestujúci vyzvali premiéra Netanjahua, aby odstúpil

Jeruzalem 4. novembra (TASR) – Tisíce Izraelčanov protestovali v sobotu večer pred rezidenciou premiéra Benjamina Netanjahua v centre Jeruzalema. Predsedu vlády vyzvali, aby odstúpil v dôsledku krvavého útoku palestínskych militantov, ktorý vyvolal najnovšiu vojnu Izraela s hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Netanjahu dosiaľ odmieta prevziať zodpovednosť v súvislosti s útokom zo 7. októbra, pri ktorom niekoľko tisíc ozbrojencov Hamasu preniklo do Izraela, zabilo tam vyše 1400 ľudí a odvlieklo 240 rukojemníkov do Gazy. Zdôraznil však, že on a ďalší izraelskí predstavitelia budú musieť poskytnúť verejnosti odpovede, no až po vojne.



Izrael niekoľko týždňov vykonáva v pásme Gazy vzdušné údery a spustil tam pozemné operácie. Palestínske ministerstvo zdravotníctva, kontrolované Hamasom, hovorí o vyše 9000 zabitých pri tamojších bojoch.



Demonštranti počas sobotňajšieho protestu žiadali rezignáciu Netanjahua a návrat rukojemníkov. Držali tiež minútu ticha za obete útoku a zajatých.



"Kde ste boli v Kfar Azze," kričali protestujúci v zmienke o jednej z izraelských obcí pri hranici s pásmom Gazy, na ktoré zaútočil Hamas.