Protesty na Západnom brehu neutíchajú

Ramalláh 27. júna (TASR) - Ľavicová Palestínska ľudová strana (PPP) v nedeľu vystúpila z palestínskej vlády vedenej hnutím Fatah. Ako dôvod PPP uviedla "nerešpektovanie zákonov a slobôd" zo strany Fatahu. Ešte predtým podal demisiu nominant PPP na post ministra práce Nasrí abú Džajš. Informovala o tom agentúra AFP.



Tieto rozhodnutia prichádzajú po troch dňoch násilných protestov proti palestínskej samospráve (PA), ktoré boli vyvolané násilným zatknutím a smrťou aktivistu Nizára Banáta, známeho autora videí odhaľujúcich prípady korupcie v palestínskom vedení.



Na nedeľu večer pritom kritici súčasného palestískeho vedenia na Západnom brehu zvolali ďalšie protestné zhromaždenia. Jedno z nich sa uskutoční v Ramalláhu a druhé v meste Hebron, odkiaľ Banát pochádzal.



Banátova rodina tvrdí, že jeho náhla smrť je dôsledkom brutality pri zatýkaní.



Podľa vyjadrenia príbuzných polícia s príkazom na zatknutia prišla do Banátovho domu vo štvrtok nad ránom. Následne zasahujúci policajti Banáta, ešte spiaceho v posteli, začali biť železnými tyčami, potom ho vyzliekli donaha, pokračovali v bití a následne odviezli autom. Úrady neskôr oznámili, že zdravotný stav sa mu prudko zhoršil na policajnej stanici, takže bol nariadený jeho prevoz do nemocnice, kde však prijímajúci lekár u Banáta konštatoval smrť.



Lekár, ktorý vykonal pitvu, uviedol, že zranenia na Banátovom tele svedčia o tom, že bol bitý do hlavy, hrudníka, krku, nôh a rúk, pričom medzi jeho zatknutím a smrťou neuplynula ani hodinu.



PA ohlásila začatie vyšetrovania okolností Banátovej smrti, ale podľa AFP nepodnikla účinné kroky pre upokojenie hnevu ľudí v uliciach.



Banát mal v úmysle kandidovať ako nezávislý vo voľbách do palestínskeho parlamentu, ktoré sa mali konať v máji a ktoré palestínsky prezident Mahmúd Abbás koncom apríla zrušil pod zámienkou, že Izrael odmieta umožniť hlasovanie vo východnom Jeruzaleme.



Kritici, vrátane Banáta, v tejto súvislosti obvinili Abbása, že sa bojí prehry nielen s vplyvnejším extrémistickým hnutím Hamas, ale aj s kandidátmi v rámci svojho hnutia Fatah.



AFP pripomenula, že Abbásov pôvodný mandát na funkciu lídra PA vypršal v roku 2009 a odvtedy samosprávu riadi vydávaním dekrétov.



Okrem postu predsedu PA je Abbás aj lídrom hnutia Fatah a predsedom organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP), ktorá je medzinárodne uznávaná ako subjekt zastupujúci Palestínčanov.



Právomoci PA sa vzťahujú asi na 40 percent západného brehu Jordánu okupovaného Izraelom od šesťdňovej vojny v roku 1967. Zvyšných 60 percent tohto územia spravuje priamo Izrael, ktorý kontroluje všetok prístup na územie a koordinuje svoje aktivity s PA. Palestínska pásmo Gazy už roky vedie radikálne islamistické hnutie Hamas, ktoré je dlhoročným rivalom Fatahu.