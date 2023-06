Protesty po odsúdení opozičného lídra si už vyžiadali 15 obetí

Dakar 4. júna (TASR) - Medzi prívržencami senegalskej opozície a políciou v sobotu vypukli zrážky v niektorých častiach hlavného mesta Dakar. Nepokoje vyvolalo odsúdenie opozičného lídra Ousmanea Sonka, ktorého poslal súd na dva roky do väzenia za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Polícia uviedla, že počet obetí od štvrtka stúpol na 15, čím sa protesty zaradili medzi najkrvavejšie za posledné desaťročia. Podľa policajného prezídia sú medzi mŕtvymi aj dvaja príslušníci bezpečnostných síl.



Po utíšení nepokojov počas dňa demonštranti opäť vyšli do ulíc v sobotu večer, postavili barikády a pálili odpadky v dakarskej štvrti HLM. Polícia použila slzotvorný plyn v snahe rozohnať rozhnevané davy.



Demonštranti vyrabovali v noci na piatok čerpacie stanice a supermarket. Terčom sa stala aj vodná elektráreň, uviedol minister vnútra Felix Abdoulaye Diome.



"Bol tu jasný zámer narušiť normálne fungovanie našej ekonomickej aktivity. Výber cieľov nie je náhodný," povedal Diome novinárom v sobotu neskoro večer s tým, že situáciu majú pod kontrolou.



Minister dodal, že od začiatku protestov, ktoré sa tiahnu od roku 2021, bolo zadržaných viac ako 500 ľudí.



Sonkova strana PASTEF po vyhlásení verdiktu vyzvala svojich stúpencov, aby vyšli do ulíc. V krajine sa následne rozpútali roztržky medzi políciou a protestujúcimi.



Obvinenia sa týkali údajného zneužívania bývalej zamestnankyne kozmetického salóna, ktorá mala v tom čase menej než 21 rokov, a teda bola právne považovaná za mládežníčku.



Sonko trvá na svojej nevine a tvrdí, že rozsudok bol výsledkom manipulácií so strany jeho rivala, súčasného prezidenta Mackyho Salla. Vláda tieto tvrdenia odmieta.



Sonko bol prvýkrát obvinený zo znásilnenia v roku 2021. Rozsudok vtedy vyvolal niekoľkodňové protesty, pri ktorých zahynulo 12 ľudí.



Ako upozornil jeden zo Sonkových advokátov, uväznenie by opozičnému lídrovi zmarilo možnosť kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. V tých predchádzajúcich v roku 2019 skončil tretí.