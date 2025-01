Protesty po tragédii v srbskom Novom Sade pokračovali aj na Silvestra

Belehrad 1. januára (TASR) — Tisíce študentov v Belehrade a ďalších dvoch srbských mestách sa aj v posledný deň roka 2024 zúčastnili na protestoch, na ktorých požadovali vyvodenie zodpovednosti za zrútenie prístrešku rekonštruovanej železničnej stanice v Novom Sade. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



K nešťastiu došlo 1. novembra. Priamo na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, pätnásta obeť zomrela o niekoľko týždňov neskôr v nemocnici. Udalosť vyvolala rozsiahle protesty, ku ktorým sa pridali aj študenti univerzít v Belehrade. Mnohí Srbi sa domnievajú, že k zrúteniu prístreška došlo v dôsledku korupcie a netransparentnosti stavebných projektov.



V Belehrade usporiadali študenti v utorok neskoro večer protestný pochod centrom hlavného mesta, kde sa konali oficiálne silvestrovské oslavy organizované radnicou, ktorej odkázali, že "nie je čo oslavovať". Niektorí niesli transparenty s nápismi "Toto je aj naša krajina" a "Prestaňte klamať".



Študentský pochod, ktorý mal narušiť silvestrovské oslavy, sa konal aj v meste Niš ležiacom na juhu Srbska.



V Belehrade aj Niši držali študenti od polnoci 15 minút ticha na pamiatku 15 obetí nešťastia.



V Novom Sade, kde sa silvestrovské oslavy nekonali, študenti zorganizovali demonštráciu a na budovu mestského úradu umiestnili čierne stuhy. Niektorí účastníci protestu držali transparenty s nápisom "Do nového roku si želám spravodlivosť". Pred polnocou študenti zarecitovali básne a zaspievali pesničky.



Srbská prokuratúra obvinila v pondelok v súvislosti so zrútením prístreška 13 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil niekoľko dní po tragédii.



Srbská vláda pod tlakom verejnosti zverejnila všetku dokumentáciu súvisiacu s kontroverznou rekonštrukciou železničnej stanice a následne to urobila aj prokuratúra.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok zopakoval, že "všetky požiadavky študentov boli splnené" a dodal, že teraz je to "politická záležitosť".



Študenti napriek tomu pokračujú v protestoch a tvrdia, že stále nebola vyvodená primeraná zodpovednosť. Rozhorčili ich aj slová predstaviteľov vlády, že protestujú za peniaze a "slúžia zahraničnej tajnej službe".