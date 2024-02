Protesty poľských farmárov budú pokračovať až do apríla

Varšava 20. februára (TASR) – Protesty poľských farmárov na hranici s Ukrajinou potrvajú ďalší mesiac, pretože poľská vláda neplní požiadavky poľnohospodárov. V utorok to oznámil Roman Kondrów z organizácie Podvedená dedina (OW), ktorá protesty organizuje. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



"Stupňujeme protesty. Dnes podám žiadosť o ich predĺženie o ďalší mesiac, potrvajú až do apríla," vyhlásil Kondrów pre súkromné rádio RMF FM. Dodal, že protestujúci poľnohospodári sa budú striedať v práci na poliach a pri blokovaní hraničných priechodov.



Poľskí farmári od novembra blokujú dopravu na hraniciach s Ukrajinou na protest proti výraznému zvýšeniu dovozu ukrajinských produktov, cenovému dumpingu a prijatiu Európskej zelenej dohody, ktorá má zmierniť dopad poľnohospodárstva na podnebie.



Kondrów vyhlásil, že poľnohospodári sa cítia byť podvedení poľskou vládou, pretože nesplnila ich požiadavky. Dodal, že farmári vo voľbách hlasovali za stranu (súčasného poľského premiéra) Donalda Tuska, pretože "očakávali skutočnú spoluprácu, nie len sľuby".



"Otvorili sme koridor solidarity a celý trh zaplavili (produkty) z Ukrajiny. Dnes už nemáme kde predávať naše obilie, kukuricu ani iné produkty," vyhlásil Kondrów.



Koridor solidarity znamená bezcolný prevoz ukrajinských plodín cez územia členských štátov Európskej únie (EÚ) do tretích krajín, kam majú byť vyvezené. Koridor je súčasťou opatrení na podporu vojnou zničenej ekonomiky Ukrajiny, pretože tradičné námorné obchodné trasy ohrozuje Rusko.



Kondrów dodal, že protestujúci poľnohospodári sú tvrdohlaví a nevzdajú sa.



Poľsko však nie je jedinou krajinou, kde počas uplynulých mesiacov vypukli protesty poľnohospodárov, ktoré zachvátili prakticky celú Európu. Okrem iného sa búria aj proti Európskej zelenej dohode, pretože sa obávajú jej potenciálneho negatívneho dopadu na svoje podnikanie.