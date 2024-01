Protesty proti AfD pokračujú, mníchovský pre preľudnenosť zrušili

Berlín 21. januára (TASR) - Obrovské davy ľudí vyšli aj v nedeľu do ulíc mnohých nemeckých miest, aby tam pokračovali v protestoch proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktoré v ostatnom čase zachvátili celé Nemecko. Demonštráciu v Mníchove organizátori napokon odvolali, keďže sa na nej zúčastnilo až 80.000 ľudí, čo bolo oveľa viac než ich odhad a polícia im oznámila, že nie je schopná zaručiť bezpečnosť všetkých účastníkov.



TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Na mníchovskú demonštráciu malo pôvodne dohliadať len približne 400 policajtov, pričom jej organizátori očakávali zhruba 25.000 účastníkov. Početnosťou davu, ktorý napokon dorazil, boli prekvapení a demonštráciu ich to prinútilo odvolať.



Mnohí z mníchovských demonštrantov prišli na protest s transparentami prirovnávajúcimi AfD k nacistom a odmietajúcimi jej protiimigračnú rétoriku. Napísané na nich mali heslá ako "Žiadna tolerancia k netolerancii" či "AfD - nočná mora pre Nemecko".



Obdobná demonštrácia sa v nedeľu konala aj v Kolíne nad Rýnom. Podľa organizátorov aj polície prilákala približne 70.000 ľudí. Na podujatí vystúpili aj miestni hudobníci.



Na ďalšom obdobnom proteste v Brémach sa podľa odhadov polície zúčastnilo 35.000 až 40.000 ľudí. Akciu proti krajnej pravici podporili aj tamojšie odbory, politici či miestny futbalový klub Werder Brémy. Na proteste zaznievali heslá ako "Celé Brémy nenávidia AfD" či "Všetci spoločne proti fašizmu".



Demonštrácie boli na nedeľu avizované aj v ďalších nemeckých mestách vrátane Cottbusu, Drážďan, Chemnitzu aj metropole Berlín. V hlavnom meste organizátori účastníkov vyzvali, aby sa od 16.00 h začali schádzať pred budovou dolnej komory parlamentu (Bundestagu). Polícia tam očakáva len zhruba 1000 demonštrantov. DPA však upozorňuje, že predchádzajúce protesty tam taktiež výrazne predstihli prvotné odhady.



Demonštrácie proti krajnej pravici prebiehajú v celom Nemecku už viac ako týždeň. Vyvolali ich nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Takéto deportácie by sa podľa účastníkov mali týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.



K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.



Už v sobotu prilákali protesty v celej krajine minimálne 300.000 ľudí, pričom tie najväčšie sa konali vo Frankfurte nad Mohanom a Hannoveri, kde v oboch prípadoch prišlo podľa odhadov polície aj organizátorov približne 35.000 ľudí. V Dortmunde napočítali zhruba 30.000 účastníkov.



Od piatka do nedele boli protestné akcie zvolané na približne 100 miestach po celom Nemecku. Masový piatkový protest proti pravicovému extrémizmu v Hambrugu museli organizátori taktiež predčasne ukončiť pre obavy o bezpečnosť. Aj tam totiž na demonštráciu prišlo podstatne viac ľudí, než sa očakávalo. Podľa polície sa tam zišlo približne 50.000 ľudí. Organizátori účasť odhadli až na 80.000, avšak s tým, že mnohí ľudia sa na miesto demonštrácie ani nevošli.