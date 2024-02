Protesty proti AfD sa konali vo vyše 200 mestách Nemecka

Berlín 3. februára (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v sobotu v Nemecku opäť zúčastnili na zhromaždeniach proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD), informovala agentúra AFP.



Jedna z akcií sa konala v Berlíne, kde sa podľa polície zišlo takmer 150.000 ľudí, z ktorých niektorí vytvorili pred parlamentom živú reťaz. Podobné zhromaždenia sa konali v približne 200 ďalších mestách po celej krajine.



Berlínsky míting organizovalo spoločenstvo Hand in Hand, ktoré tvorí asi 1800 rozličných organizácií, podotkla AFP.



Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo svojom statuse na sieti X privítal konanie demonštrácií proti AfD ako dobré znamenie pre demokraciu v Nemecku.



Predseda Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) Markus Söder v komentári pre noviny Rheinische Post odsúdil AfD ako "hlboko krajne pravicovú stranu". "Som doslova šokovaný zakaždým, keď počujem ich nenávistné prejavy," dodal Söder.



Samotná AfD vo svojom príspevku zverejnenom v sobotu na sieti X odsúdila kampaň "proti jedinej skutočnej opozičnej strane v Nemecku".



"Kam sme to v Nemecku dopracovali, keď vláda vyzýva na demonštráciu proti časti jeho obyvateľstva?" pýtala sa AfD vo svojom statuse.



Masové protesty proti AfD a pravicovému extrémizmu sa v Nemecku konajú od polovice januára. Vyvolali ich nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Takéto deportácie by sa mali údajne týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.



K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.