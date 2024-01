Protesty proti AfD v Nemecku neutíchli ani v pondelok

Berlín 23. januára (TASR) - Protesty proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) pokračovali aj v pondelok, pričom opäť za účasti tisícok ľudí.



Ako spresnila agentúra DPA, napr. v západonemeckom meste Paderborn prišlo na zhromaždenie organizované pod heslom "Dajte AfD k ľadu" asi 5000 ľudí.



Rovnaký počet účastníkov hlásilo aj neďaleké mesto Hamm, kde ľudia súhlasili s rečníkmi, ktorí vo svojich príhovoroch odmietli prejavy neonacizmu a rasizmu a podporili rôznorodosť v nemeckej spoločnosti.



Viac ako 3000 ľudí sa zišlo v meste Soeste v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, doplnila DPA.



Vo Weimare v spolkovej krajine Durínsko zavítal na zhromaždenie občanov aj predseda krajinskej vlády Bodo Ramelow. Polícia informovala, že podobné zhromaždenia sa konali aj v ďalších mestách Durínska.



V meste Greifswald v spolkovej krajine Meklenbursko-Predné Pomoransko na severovýchode Nemecka ľudia vyšli do ulíc aj pod heslom "Už nikdy viac fašizmus!"



Medzičasom hovorca federálneho ministerstva vnútra Maximilian Kall v pondelok v Berlíne informoval, že podľa údajov polície sa na demonštráciách proti pravicovému extrémizmu organizovaných počas uplynulého víkendu po celom Nemecku zišlo spolu okolo 910.600 ľudí. Spresnil, že v sobotu polícia evidovala asi 360.000 účastníkov a v nedeľu ich bolo okolo 550.000.



Demonštrácie proti krajnej pravici prebiehajú v celom Nemecku už viac ako týždeň.



Vyvolali ich nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Takéto deportácie by sa podľa účastníkov mali týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.



K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.