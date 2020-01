Protesty proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku trvajú už 40 dní

Paríž 13. januára (TASR) - Protesty a štrajky proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy vo Francúzsku trvajú už 40. deň, informovala v pondelok agentúra AFP. Dodala, že vláda napriek protestom mieni reformu penzijného systému zaviesť do praxe.



Okrem sektoru verejnej dopravy, ktorý je teraz pre štrajk veľmi paralyzovaný, sa k protestom pridali aj zamestnanci ďalších odvetví: energetiky, verejnej správy, kultúry, školstva, či zdravotníctva a justície.



AFP dodala, že štrajkuje aj personál parížskej Opery, ktorá uplynulú sobotu zrušila prvé predstavenie roku 2020 - mal ním byť Barbier zo Sevilly.



AFP vo svojej správe konštatuje, že situácia vo verejnej doprave v Paríži a v metropolitnej oblasti sa v posledných dňoch mierne zlepšila, keďže v čase špičky premávajú vlaky metra na všetkých linkách a jazdia o niečo pravidelnejšie.



Železničná spoločnosť SNCF oznámila, že v pondelok bude vypravených osem z desiatich obvyklých spojov vlakov triedy TGV, ale na regionálnych tratiach bude premávka vlakov naďalej obmedzená.



Francúzsky premiér Édouard Philippe, ktorý v sobotu avizoval ochotu vlády stiahnuť svoj návrh, aby sa zákonný vek odchodu do dôchodku zvýšil z terajších 62 na 64 rokov, v nedeľu večer v rozhovore pre televíziu France 2 uviedol, že vláda je odhodlaná doviesť penzijnú reformu do úspešného konca.



Upozornil tiež, že "tí, ktorí podnecujú (zamestnancov), aby pokračovali v štrajku, ich možno vedú do slepej uličky ... Myslím si, že by mali (za to) prevziať zodpovednosť." Dodal, že "treba vedieť, kedy prestať" a vyhlásil, že od tohto okamihu "nie sme teraz ďaleko".



Ústretovosť vlády, ktorá v sobotu vyjadrila ochotu predbežne stiahnuť plán na zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov ako podmienky pre získanie plného štátneho dôchodku, odmietli radikálnejšie ladené odborové organizácie CGT, FO a Solidaires.



Tieto organizácie svojich členov a sympatizantov vyzvali na pokračovanie v štrajkoch a protestoch a avizovali na 16. januára ďalšiu veľkú demonštráciu. Ich cieľom je dosiahnuť stiahnutie návrhu reformy.



Umiernené odbory však vyjadrili ochotu rokovať s vládou.



Francúzska vláda chce svojou reformou zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý dôchodkový systém so 42 rôznymi úpravami a znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov. Cieľom vlády je aj stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj.