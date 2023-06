Protesty proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku začali slabnúť

Paríž 6. júna (TASR) - Protesty proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku začali v utorok slabnúť, keď do ulíc vyšlo doposiaľ najmenej ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Proti dôchodkovej reforme v utorok protestovalo podľa francúzskej vlády približne 281.000 ľudí po celej krajine. Ide o najmenšiu účasť od začiatku protestov v januári tohto roka.



Podľa francúzskeho ministerstva vnútra demonštrovalo v Paríži len 31.000 ľudí. Podľa údajov vlády boli protesty najmasovejšie 7. marca - zapojila sa do nich 1,28 milióna demonštrantov.



Podľa odborového zväzu CGT protestovalo v utorok v Paríži asi 300.000 ľudí a v celom Francúzsku asi 900.000. Aj podľa údajov odborov to bola najnižšia účasť od začiatku protestov.



Na celkovom 14. dni protestov sa v utorok zúčastnili stovky tisíce ľudí, no vo viacerých mestách bola účasť výrazne nižšia ako v marci, keď bolo hnutie proti dôchodkovej reforme na vrchole.



"Po šiestich mesiacoch sú odbory stále zjednotené a úroveň hnevu, frustrácie a motivácie je vysoká. Počujem, ako ľudia niekedy hovoria, že všetkému je koniec, ale nie je to pravda," uviedla nová šéfka ľavicových odborov CGT Sophie Binetová.



Šéf umiernenejšej odborovej organizácie CFDT Laurent Berger však priznal, že hnutie sa blíži ku koncu. Utorkový protest proti dôchodkovej reforme bude podľa neho posledný v takomto formáte.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron podpísal novú dôchodkovú legislatívu v apríli, pričom vláda použila kontroverzný no zákonný mechanizmus, aby sa vyhla hlasovaniu o zákone v parlamente.



V rámci dôchodkovej reformy sa napríklad zvýši vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Podľa Macrona je reforma nevyhnutná na to, aby francúzsky dôchodkový systém v najbližších rokoch neskolaboval.