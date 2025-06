Protesty proti imigračným úradom pokračovali naprieč Spojenými štátmi

Washington 12. júna (TASR) - V noci na štvrtok naprieč Spojeným štátmi pokračovali protesty proti imigračným úradom a politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zákaz vychádzania opätovne zaviedli v centre Los Angeles a v meste Spokane v štáte Washington. Protestovalo sa aj v mestách New York, Chicago, Seattle, Austin a Washington D. C. a ďalších. TASR o tom informuje podľa televízie CNN a agentúry AP.



AP píše, že mnohé demonštrácie boli pokojné a účastníci skandovali heslá a niesli transparenty. Pri niektorých došlo k stretom s políciou, zatknutiam a použitiu prostriedkov na rozohnanie davu. V Texase republikánsky guvernér Greg Abbott nariadil nasadenie národnej gardy na zabezpečenie poriadku.



Aktivisti chcú v protestoch pokračovať v sobotu, keď sa Trump plánuje zúčastniť na slávnostnej vojenskej prehliadke.



Prezident na protesty v Los Angeles reagoval netradičnými opatreniami. Začiatkom týždňa prevzal kontrolu nad 4000 príslušníkmi kalifornskej Národnej gardy a nasadil aj 700 vojakov námornej pechoty.



Príslušníci námornej pechoty by mali byť do ulíc Los Angeles nasadení do 48 hodín po ukončení výcviku zameraného na kontrolu davu. Podľa šéfa polície v Los Angeles Jima McDonnella je úloha vojakov „stále nejasná“.