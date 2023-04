Protesty proti justičnej reforme v Izraeli boli už 17. víkend po sebe

Jeruzalem 30. apríla (TASR) - Na protestoch proti spornej reforme súdnictva sa v Izraeli v sobotu zúčastnilo 150.000 až 200.000 ľudí, píše AFP s odvolaním sa na tamojšie médiá.



Podľa izraelského denníka The Jerusalem Post sa k protestujúcim prostredníctvom videa prihovoril aj španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý im vyjadril svoju podporu.



Hromadné protesty pokračovali už 17. víkend po sebe napriek tomu, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte pred mesiacom kontroverzný reformný plán dočasne pozastavil. Podľa vlastných slov tým chcel vytvoriť priestor na dialóg a zabrániť rozkolu v národe.



Opozícia je však voči zámerom premiéra skeptická a rozhovory zatiaľ nepriniesli žiaden kompromis.Podľa kritikov chce vláda legislatívnymi zmenami obmedziť vplyv najvyššieho súdu a rozšíriť vlastné právomoci. Na základe návrhov by okrem iného vláda mala väčšie kompetencie pri vymenovávaní sudcov a parlament by mohol zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou.



Kritici varujú, že v prípade uskutočnenia reformy bude ohrozená deľba moci a Izrael sa ocitne v štátnej kríze. Viacerí sa obávajú, že vláda by sa mohla pokúsiť o schválenie návrhu v zrýchlenom konaní, keď sa parlament po prestávke znovu zíde 1. mája.



Spojenci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zase trvajú na tom, že plán je potrebný na obmedzenie toho, čo považujú za nadmerné právomoci nevolených sudcov.



Izraelský minister spravodlivosti a autor reformy Jariv Levin uviedol vo štvrtok na zhromaždení vyjadrujúcom podporu tejto reforme, že voliči, ktorí súčasnú vládu priviedli k moci, "hlasovali za justičnú reformu". Šéf izraelského rezortu financií Bezalel Smotrič, líder krajne pravicovej strany Náboženský sionizmus, odkázal, že vláda sa pri presadzovaní reformy súdnictva nevzdá.