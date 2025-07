Protesty proti masovému turizmu v Mexiku sprevádzal vandalizmus

Mexico City 5. júna (TASR) — Pôvodne pokojný protest proti masovému turizmu a gentrifikácii v turisticky obľúbených štvrtiach mexického hlavného mesta sa zvrhol na vandalizmus, keď malá skupina ľudí začala ničiť výklady obchodov a obťažovať cudzincov. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Maskovaní demonštranti tiež vykrádali luxusné obchody v štvrtiach Condesa a Roma. Na rozbitých výkladoch sa objavili nápisy „Vypadnite z Mexika“. Demonštranti pokračovali v protestoch pred americkou ambasádou.



Protest bol namierený proti prílevu prevažne amerických turistov a digitálnych nomádov. Ich príchod za posledné roky spôsobil gentrifikáciu - prítomnosť majetnejších ľudí vyvoláva prudký nárast nájomného a nákladov na život. To vytláča domácich obyvateľov, ktorí si už nemôžu dovoliť bývať v tejto oblasti.



Protestujúci mali transparenty s nápisom „Gringovia, prestaňte nám kradnúť náš domov“. Požadujú legislatívu na reguláciu turizmu a prísnejšie zákony v oblasti bývania. Napätie rastie od roku 2020, keď sa sem presunuli digitálni nomádi z USA pred covidovými obmedzeniami.



„Mexico City prechádza transformáciou,“ povedala 19-ročná vysokoškoláčka Michelle Castrová. Pochádza z robotníckeho centra mesta, kde sa bytové domy menia na bývanie pre turistov. „Prichádza sem bývať veľa cudzincov, najmä Američanov. Mnohí hovoria, že je to xenofóbia, ale nie je. Je to len preto, že sem prichádza toľko cudzincov, nájmy kvôli Airbnb prudko stúpajú. Nájmy sú také vysoké, že niektorí ľudia ich už ani nemôžu platiť,“ vysvetlila.



Podobné problémy vyvolávajú napätie aj v turistami obľúbených európskych mestách ako Barcelona, Madrid, Paríž, Rím, Florencia alebo Benátky, kde sa radnice snažia obmedzovať masový turizmus.