< sekcia Zahraničie
Protesty proti Merzovým výrokom o migrácii pokračovali aj v pondelok
Na demonštrácii v Lipsku sa zúčastnili ľudia zo všetkých vekových skupín a prítomní boli aj podporovatelia anti-pravicových iniciatív.
Autor TASR
Lipsko 28. októbra (TASR) - Približne 2000 ľudí v pondelok protestovalo v juhovýchodnom nemeckom meste Lipsko proti výrokom kancelária Friedricha Merza, ktorý uviedol, že jeho vláda napráva minulé zlyhania v migračnej politike a dosahuje pokroky, ale problémom ostáva, ako mestá vyzerajú. Poznámka nemeckého kancelára vyvolala vlnu kritiky zo strany verejnosti, ktorá sa domnieva, že Merz narážal na meniacu sa etnickú štruktúru nemeckých miest a spájal ju so zvýšením kriminality. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Na demonštrácii v Lipsku sa zúčastnili ľudia zo všetkých vekových skupín a prítomní boli aj podporovatelia anti-pravicových iniciatív. Niektorí niesli transparenty so sloganom „Herz statt Merz“ (Srdce namiesto Merza). Podľa polície sa na proteste nevyskytli žiadne incidenty.
Demonštrácie proti Merzovým výrokom sa už uskutočnili vo viacerých nemeckých mestách. V sobotu 2600 ľudí protestovalo v Hamburgu, ďalších 500 v nedeľu v mestách Bonn a Magdeburg. Zhruba 150 ľudí demonštrovalo aj v Arnsbergu, kde nemecký kancelár býva.
Šéf nemeckej vlády v stredu objasnil, že problémy, o ktorých hovoril, spôsobujú nepracujúci migranti bez trvalého pobytu, ktorí nepracujú a nedodržiavajú pravidlá. Približne 63 percent respondentov podľa prieskumu pre verejnoprávnu stanicu ZDF minulý týždeň uviedlo, že s Merzovými vyjadreniami súhlasí.
Na demonštrácii v Lipsku sa zúčastnili ľudia zo všetkých vekových skupín a prítomní boli aj podporovatelia anti-pravicových iniciatív. Niektorí niesli transparenty so sloganom „Herz statt Merz“ (Srdce namiesto Merza). Podľa polície sa na proteste nevyskytli žiadne incidenty.
Demonštrácie proti Merzovým výrokom sa už uskutočnili vo viacerých nemeckých mestách. V sobotu 2600 ľudí protestovalo v Hamburgu, ďalších 500 v nedeľu v mestách Bonn a Magdeburg. Zhruba 150 ľudí demonštrovalo aj v Arnsbergu, kde nemecký kancelár býva.
Šéf nemeckej vlády v stredu objasnil, že problémy, o ktorých hovoril, spôsobujú nepracujúci migranti bez trvalého pobytu, ktorí nepracujú a nedodržiavajú pravidlá. Približne 63 percent respondentov podľa prieskumu pre verejnoprávnu stanicu ZDF minulý týždeň uviedlo, že s Merzovými vyjadreniami súhlasí.