Protesty proti migrácii v Británii sprevádzali potýčky

Londýn 3. augusta (TASR) - Protesty proti migrácii, ktoré sa konali v sobotu v Spojenom kráľovstve, sprevádzali potýčky s políciou. Ako informovala agentúra AFP, polícia niekoľko demonštrantov zadržala.



V centre Manchestru na severozápade Anglicka sa na pochode, ktorý zorganizovala krajne pravicová skupina Britain First, zišli demonštranti požadujúci hromadnú „remigráciu“. Postavili sa im aktivisti z protirasistických hnutí. Podľa reportéra agentúry AFP sa obe skupiny na začiatku zhromaždenia krátko dostali do potýčky. Polícia ich následne spacifikovala a oddelila.



Podobné napätie sprevádzalo aj zhromaždenie v centre Londýna, kde sa pri hoteli ubytúvajúcom žiadateľov o azyl dostali do stretu odporcovia migrácie s protidemonštrantmi. Polícia uviedla, že rozohnala skupinu, ktorá porušila podmienky zhromaždenia. Zadržaných bolo deväť osôb, z toho sedem za porušenie zákona o verejnom poriadku.



Migrácia patrí v Spojenom kráľovstve k najdiskutovanejším politickým témam. Krajina zaznamenala v posledných rokoch výrazný nárast počtu žiadateľov o azyl, pričom vláda presadzuje sprísnenie pravidiel vrátane kontroverzných plánov na presun migrantov do Rwandy. Kritici varujú, že protiimigračná rétorika posilňuje radikalizáciu a zvyšuje napätie v spoločnosti.



V posledných týždňoch došlo na rôznych miestach Británie, najmä však vo štvrti Epping v severovýchodnom Londýne k viacerým incidentom súvisiacim s migráciou.