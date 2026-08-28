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Protesty proti migrantom v Ceute sa vyostrili
Vo štvrtok sa niektorí demonštranti dostali do konfliktu s políciou na pláži, kde prespávajú migranti. Pri inom incidente bol po útoku migrantov kameňmi zranený vojak.
Autor TASR
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Madrid/Ceuta 28. augusta (TASR) - Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v piatok vyzval na upokojenie situácie po potýčkach obyvateľov španielskej exklávy Ceuta s políciou počas protestov proti migrantom. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Napätie na území s približne 80.000 obyvateľmi pretrváva od konca júla, keď počas niekoľkých hodín prekročili hranice do Ceuty desaťtisíce migrantov. Španielska ľavicová vláda tvrdí, že väčšina už Ceutu opustila a vrátila sa do Maroka a krajín pôvodu. Tisíce z nich však naďalej zostávajú v uliciach a prespávajú na plážach.
Protesty sa v posledných dňoch zintenzívnili. Vo štvrtok sa niektorí demonštranti dostali do konfliktu s políciou na pláži, kde prespávajú migranti. Okrem iného podpálili osobné veci niektorých migrantov.
Pri inom incidente bol po útoku migrantov kameňmi zranený vojak. Polícia zadržala 12 migrantov z Maroka a ďalších dvoch zaistila po útoku na policajta.
„Násilie nie je odpoveďou,“ vyhlásil Grande-Marlaska v parlamente a vyzval na ukončenie akejkoľvek formy násilia.
Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas zo španielskej Ľudovej strany (PP) uviedol, že pokojné protesty „s cieľom požadovať návrat k normálnemu životu“ sú oprávnené. Varoval, že úrady zasiahnu proti každému, kto sa dopustí vandalizmu. „Rozhodne odmietame akúkoľvek formu násilia. Nikto nemôže ani nesmie brať zákon do vlastných rúk. Obranu Ceuty a záujmy jej obyvateľov možno presadzovať iba v súlade so zákonom,“ uviedol v prejave.
Španielske pravicové a krajne pravicové strany požadujú, aby boli všetci migranti zhromaždení a poslaní späť do svojich krajín pôvodu. Minister Grande-Marlaska zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) ich obvinil z „podnecovania nenávisti a konfrontácie“ v Ceute.
Španielska vláda upozornila, že každého migranta treba identifikovať, aby sa určilo, či má nárok na azyl alebo podlieha deportácii. Osobitnú ochranu si podľa nej vyžadujú maloletí migranti bez sprievodu.
Napätie na území s približne 80.000 obyvateľmi pretrváva od konca júla, keď počas niekoľkých hodín prekročili hranice do Ceuty desaťtisíce migrantov. Španielska ľavicová vláda tvrdí, že väčšina už Ceutu opustila a vrátila sa do Maroka a krajín pôvodu. Tisíce z nich však naďalej zostávajú v uliciach a prespávajú na plážach.
Protesty sa v posledných dňoch zintenzívnili. Vo štvrtok sa niektorí demonštranti dostali do konfliktu s políciou na pláži, kde prespávajú migranti. Okrem iného podpálili osobné veci niektorých migrantov.
Pri inom incidente bol po útoku migrantov kameňmi zranený vojak. Polícia zadržala 12 migrantov z Maroka a ďalších dvoch zaistila po útoku na policajta.
„Násilie nie je odpoveďou,“ vyhlásil Grande-Marlaska v parlamente a vyzval na ukončenie akejkoľvek formy násilia.
Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas zo španielskej Ľudovej strany (PP) uviedol, že pokojné protesty „s cieľom požadovať návrat k normálnemu životu“ sú oprávnené. Varoval, že úrady zasiahnu proti každému, kto sa dopustí vandalizmu. „Rozhodne odmietame akúkoľvek formu násilia. Nikto nemôže ani nesmie brať zákon do vlastných rúk. Obranu Ceuty a záujmy jej obyvateľov možno presadzovať iba v súlade so zákonom,“ uviedol v prejave.
Španielske pravicové a krajne pravicové strany požadujú, aby boli všetci migranti zhromaždení a poslaní späť do svojich krajín pôvodu. Minister Grande-Marlaska zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) ich obvinil z „podnecovania nenávisti a konfrontácie“ v Ceute.
Španielska vláda upozornila, že každého migranta treba identifikovať, aby sa určilo, či má nárok na azyl alebo podlieha deportácii. Osobitnú ochranu si podľa nej vyžadujú maloletí migranti bez sprievodu.