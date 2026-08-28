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Piatok 28. august 2026
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Protesty proti migrantom v Ceute sa vyostrili

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Migranti v španielskej enkláve Ceuta. Foto: TASR/AP

Vo štvrtok sa niektorí demonštranti dostali do konfliktu s políciou na pláži, kde prespávajú migranti. Pri inom incidente bol po útoku migrantov kameňmi zranený vojak.

Autor TASR
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Madrid/Ceuta 28. augusta (TASR) - Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v piatok vyzval na upokojenie situácie po potýčkach obyvateľov španielskej exklávy Ceuta s políciou počas protestov proti migrantom. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Napätie na území s približne 80.000 obyvateľmi pretrváva od konca júla, keď počas niekoľkých hodín prekročili hranice do Ceuty desaťtisíce migrantov. Španielska ľavicová vláda tvrdí, že väčšina už Ceutu opustila a vrátila sa do Maroka a krajín pôvodu. Tisíce z nich však naďalej zostávajú v uliciach a prespávajú na plážach.

Protesty sa v posledných dňoch zintenzívnili. Vo štvrtok sa niektorí demonštranti dostali do konfliktu s políciou na pláži, kde prespávajú migranti. Okrem iného podpálili osobné veci niektorých migrantov.

Pri inom incidente bol po útoku migrantov kameňmi zranený vojak. Polícia zadržala 12 migrantov z Maroka a ďalších dvoch zaistila po útoku na policajta.

„Násilie nie je odpoveďou,“ vyhlásil Grande-Marlaska v parlamente a vyzval na ukončenie akejkoľvek formy násilia.

Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas zo španielskej Ľudovej strany (PP) uviedol, že pokojné protesty „s cieľom požadovať návrat k normálnemu životu“ sú oprávnené. Varoval, že úrady zasiahnu proti každému, kto sa dopustí vandalizmu. „Rozhodne odmietame akúkoľvek formu násilia. Nikto nemôže ani nesmie brať zákon do vlastných rúk. Obranu Ceuty a záujmy jej obyvateľov možno presadzovať iba v súlade so zákonom,“ uviedol v prejave.

Španielske pravicové a krajne pravicové strany požadujú, aby boli všetci migranti zhromaždení a poslaní späť do svojich krajín pôvodu. Minister Grande-Marlaska zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) ich obvinil z „podnecovania nenávisti a konfrontácie“ v Ceute.

Španielska vláda upozornila, že každého migranta treba identifikovať, aby sa určilo, či má nárok na azyl alebo podlieha deportácii. Osobitnú ochranu si podľa nej vyžadujú maloletí migranti bez sprievodu.
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