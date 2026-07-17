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Protesty proti odvolaniu ukrajinského ministra Fedorova pokračujú
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ide o štvrtú výmenu na poste ministra obrany.
Autor TASR
Kyjev 17. júla (TASR) - Demonštrácie proti rozhodnutiu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať ministra obrany Mychajla Fedorova v piatok pokračovali v Kyjeve i ďalších mestách na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Mnoho protestujúcich podľa ukrajinskej tlačovej agentúry Ukrinform požaduje odvolanie najvyššieho veliteľa armády Olexandra Syrského, ktorého považujú za člena staršej generácie vedenia armády brániacej sa reformám.
Zelenskyj v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal okrem Fedorova aj premiérku Juliju Svyrydenkovú. Za odvolaním Fedorova, ktorý si za uplynulých šesť mesiacov vo funkcii vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily, bol práve konflikt so Syrským.
Zelenskyj v reakcii vyzval na jednotu v armáde. „Prezident by si v takejto situácii počas vojny nemal musieť vyberať, úprimne. Veľmi by som si prial jednotu,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany úradujúceho šéfa Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Jevhenija Chmaru. Po dokončení potrebných právnych postupov požiada parlament o schválenie jeho nominácie.
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ide o štvrtú výmenu na poste ministra obrany.
Mnoho protestujúcich podľa ukrajinskej tlačovej agentúry Ukrinform požaduje odvolanie najvyššieho veliteľa armády Olexandra Syrského, ktorého považujú za člena staršej generácie vedenia armády brániacej sa reformám.
Zelenskyj v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal okrem Fedorova aj premiérku Juliju Svyrydenkovú. Za odvolaním Fedorova, ktorý si za uplynulých šesť mesiacov vo funkcii vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily, bol práve konflikt so Syrským.
Zelenskyj v reakcii vyzval na jednotu v armáde. „Prezident by si v takejto situácii počas vojny nemal musieť vyberať, úprimne. Veľmi by som si prial jednotu,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany úradujúceho šéfa Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Jevhenija Chmaru. Po dokončení potrebných právnych postupov požiada parlament o schválenie jeho nominácie.
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ide o štvrtú výmenu na poste ministra obrany.