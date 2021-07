Protesty proti opatreniam v Paríži prerástli do stretov s políciou

Paríž/Londýn 24. júla (TASR) - Tisíce ľudí v sobotu vo Francúzsku protestovali proti návrhu zákona, ktorý vstup do reštaurácií a na iné miesta podmieňuje predložením dokladu o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na covid. Agentúra Reuters informovala, že zhromaždenie v centre Paríža prerástlo do potýčok jeho účastníkov s políciou, ktorá proti davu použila slzotvorný plyn.



Protestné zhromaždenia proti očkovaniu, "obmedzovaniu slobody" a vládnym opatreniam súvisiacim s covidovou epidémiou sa v sobotu konali aj v Británii - v Londýne a Manchestri, kde sa účastníci protestu pokúsili zaútočiť na jedno z testovacích centier. Ako na svojom webe informovala denník The Sun, polícia im v tom zabránila.



Demonštranti vo Francúzsku, medzi ktorými boli aj prívrženci krajnej pravice a aktivisti protivládneho hnutia žltých viest, kritizovali aj nariadenie o povinnom očkovaní proti covidu týkajúce sa od septembra všetkých zdravotníkov a personálu v domovoch pre seniorov vo Francúzsku.



O návrhu tohto zákona v sobotu začal rokovať francúzsky Senát. Dolná komora parlamentu ho schválila už v piatok.



Počet ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 vo Francúzsku i v Británii v poslednom čase opäť stúpa a počet hospitalizovaných sa tiež zvyšuje. Vláda v Paríži sa snaží urýchliť tempo očkovania s cieľom chrániť zraniteľné obyvateľstvo i nemocnice pred náporom pacientov a zabrániť ďalšiemu lockdownu, konšttaovala agentúra AFP.



Väčšina dospelých Francúzov je plne zaočkovaná a prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina Francúzov podporuje nové vládne opatrenia na boj s covidom.



Protesty proti vládnym opatreniam sa vo Francúzsku konali aj minulý víkend, keď do ulíc mnohých miest vyšlo viac ako 100.000 ľudí.



Medzi nimi boli aj politici a aktivisti krajnej pravice a odporcovia politiky prezidenta Emmanuela Macrona vrátane sympatizantov hnutia žltých viest, ktorí využívajú vládne protipandemické opatrenia, aby oživili svoje protestné aktivity.



Hnutie žltých viest vzniklo v roku 2018 na protest proti vládnym opatreniam v ekonomike, ktoré jeho sympatizanti vnímali ako voči sebe nespravodlivé.



Protesty žltých viest boli zvolávané pravidelne niekoľko mesiacov a vyznačovali sa násilnými potýčkami medzi demonštrantmi a políciou, ako aj ničením majetku štátu i súkromných osôb. Hnutie utlmilo svoje aktivity po tom, čo sa francúzska vláda začala zaoberať mnohými z námietok a návrhov demonštrantov.