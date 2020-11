Protesty proti policajnému násiliu vyústili v Paríži do výtržností

Demonštranti pochodujú počas demonštrácie proti bezpečnostnému zákonu, ktorý má obmedziť zdieľanie fotografií polície v Paríži 28. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Paríž 28. novembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v sobotu vo francúzskych mestách zúčastnili na protestoch proti policajnému násiliu. V Paríži a niektorých ďalších mestách demonštrácie vyústili aj do násilností, počas ktorých utrpeli zranenia desiatky policajtov.Podľa údajov francúzskeho ministerstva vnútra sa na protestoch po celej krajine zúčastnilo približne 133.000 ľudí, informovala agentúra AFP.Účastníci demonštrácií protestovali proti kontroverznému návrhu bezpečnostného zákona, ktorý by obmedzil právo zhotovovať a zverejňovať zábery policajtov pri výkone služby. Návrh tento týždeň schválila dolná komora francúzskeho parlamentu, v januári budú o ňom rokovať senátori.Podľa kritikov by takýto zákon skomplikoval prácu novinárov a sťažil dokumentovanie prípadov neprimeraného policajného násilia či zneužívania služobného postavenia. Vláda naopak poukazuje na potrebu ochrany policajtov. Poukazuje pritom na prípady, keď sa v rámci kampaní na sociálnych sieťach odhaľujú osobné údaje zasahujúcich policajtov či dokonca ich príbuzných.Protesty sa v sobotu konali v desiatkach francúzskych miest vrátane Paríža, Štrasburgu, Lille, Rennes, Marseille či Lyonu. Mnohí z účastníkov niesli plagáty so sloganmi akočiZhromaždenia mali prevažne pokojný priebeh, avšak sporadicky ich sprevádzalo aj násilie a výtržnosti.Stalo sa tak napríklad v Paríži, kde sa na protestom pochode zúčastnilo minimálne 46.000 demonštrantov, ktorí požadovali ukončenie policajného násilia, slobodu médií či odstúpenie prezidenta Emmanuela Macrona a ministra vnútra Géralda Darmanina.Násilnosti vypukli, keď malé skupiny maskovaných protestujúcich zaútočili na policajtov kameňmi, petardami a dlažobnými kockami. Podarilo sa im zapáliť fasádu francúzskej centrálnej a viacero policajných zátarás. Príslušníci poriadkovej polície odpovedali slzotvorným plynom, pričom došlo ak k fyzickým potýčkam.Polícia nasadila slzotvorný plyn voči násilníkom aj v bretónskom meste Rennes, píše agentúra AFP.Minister vnútra Darmanin označil násilnosti namierené voči príslušníkom polície, ktoré sprevádzali niektoré zo sobotňajších protestov, za neprijateľné.napísal Darmanin na Twitteri.K protestným pochodom, ktoré organizovali novinárske aj občianskoprávne združenia, sa pridali aj krajne ľavicoví radikáli, environmentálni aktivisti či demonštranti z hnutia tzv. žltých viest, ktorí voči politike vlády protestujú už dva roky.