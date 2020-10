Proti sprísneniu interrupcií v Poľsku protestovali na celom svete

Svet/Varšava 30. októbra (TASR) – Tisíce ľudí vo viacerých krajinách Európy aj mimo nej podporili tento týždeň demonštrácie v Poľsku, ktoré sú reakciou na rozhodnutie ústavného súdu, že interrupcie sú protiústavné aj v prípade vývojovej chyby plodu. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Ako prejav solidarity s poľskými ženami sa protesty konali pred ambasádami Poľska v Bruseli, Londýne, Glasgowe, Osle či Chicagu. Od oznámenia verdiktu 22. októbra vyšli do ulíc v Poľsku vyjadriť nespokojnosť so sprísnením legislatívy týkajúcej sa interrupcií už desaťtisíce ľudí.



V stredu sa pred poľskou ambasádou v Ríme zišli desiatky ľudí, stovky ich prišlo protesty podporiť v Osle a viac ako tisíc osôb demonštrovalo v Štokholme. Protestujúci vo švédskej metropole kričali "Revolúcia je žena" a na budovu ambasády bielymi a červenými svetlami premietli heslo "Poľské ženy štrajkujú".



Ešte v pondelok protestovali stovky ľudí v Londýne, kde podľa videí zverejnených na Facebooku vodiči áut a autobusov vyjadrili svoju podporu zhromaždeným trúbením. Protestujúci vo Viedni v utorok niesli transparenty s heslami ako "Poľsko neumrie, pokiaľ budeme spoločne pokračovať v boji".



Na piatok je v poľskej metropole Varšava naplánovaný ďalší hromadný protest – podľa polície by malo ísť o doteraz najväčšiu demonštráciu od kritizovaného verdiktu súdu z minulého štvrtka.



Verdikt súdu demonštranti pripisujú politike vlády premiéra Mateusza Morawieckeho a kokatolíckej cirkvi, ktorá je úzko prepojená s vládnucou stranou Právo a spravodlivosť.



Po tom, čo verdikt nadobudne účinnosť, sa budú môcť potraty vykonávať len v prípade, že tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky alebo je dôsledkom protiprávneho konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.