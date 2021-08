Protesty proti Talibanu sa rozšírili aj do Kábulu

Kábul 19. augusta (TASR) - Protesty proti ovládnutiu Afganistanu hnutím Taliban sa rozšírili vo štvrtok do ďalších miest vrátane hlavného mesta Kábul. Taliban medzitým požiadal imámov v celej krajine, aby pri piatkových modlitbách vyzvali ľudí na jednotu a presvedčili ich, nech neopúšťajú krajinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa nej svedkovia hlásili niekoľko mŕtvych, keď ozbrojenci z Talibanu strieľali do davu v meste Asadabad v provincii Kúnar na východe krajiny. Ďalší hlásili streľbu v blízkosti protestu v Kábule, ale pravdepodobne tam talibovia strieľali len do vzduchu.



"Naša vlajka, naša identita," kričal v Kábule dav mužov a žien mávajúc čiernymi, červenými a zelenými štátnymi vlajkami – v deň, keď Afganistan oslavuje nezávislosť od britskej nadvlády, ktorá sa skončila v roku 1919. Pochodujúci skandovali "Boh je najväčší".



Pri iných protestoch médiá informovali, že ľudia trhali bielu vlajku Talibanu.



Niektoré demonštrácie boli malé, ale v kombinácii s pokusom tisícov ľudí o útek z letiska v Kábule podčiarkujú výzvu, ktorej musí Taliban čeliť, konštatoval Reuters. Poznamenal, že toto islamistické hnutie dobylo Afganistan rýchlosťou blesku v čase, keď sa zahraničné jednotky sťahovali z krajiny. Od nedeľňajšieho obsadenia Kábulu však Taliban prezentoval svoju umiernenejšiu tvár s tým, že chce mier, že sa nebude mstiť starým nepriateľom a že bude rešpektovať práva žien v rámci islamského práva.