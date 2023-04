Protesty proti vládnemu návrhu reformy justície v Izraeli pokračujú

Tel Aviv 15. apríla (TASR) - Tisíce ľudí v Izraeli v sobotu opäť demonštrovali proti kontroverzným plánom na reformu súdnictva, aj keď ich vláda premiéra Benjamina Netanjahua nateraz pozastavila.



Ako informovala agentúra DPA, hlavné zhromaždenie sa opäť - už pätnástu sobotu po sebe - konalo v Tel Avive. Podľa miestnych médií boli protesty naplánované na asi 150 miestach Izraela vrátane miest Haifa a Jeruzalem.



Miestne televízie informovali, že len do ulíc Tel Avivu vyšlo asi 115.000 ľudí. Ďalšie desiatky tisíc ľudí demonštrovali v iných mestách.



Denník The Times of Israel uviedol, že polícia v Tel Avive zadržala sedem ľudí zo skupiny demonštrantov, ktorí prehradili diaľnicu a podpaľovali na nej rôzne predmety. Na rozohnanie skupiny asi 50 osôb použila polícia aj vodné delo.



Hovorca hnutia odporcov justičnej reformy Još Drill pre TOI poukázal na to, že účasť "115.000 Izraelčanov protestujúcich v centre Tel Avivu....je dôkazom nášho odhodlania a viery v demokraciu".



Deklaroval tiež, že snahy premiéra Netanjahua o "učičíkanie protestu nebudú fungovať". "Budeme pokračovať v státisícových protestoch, kým nebude prevrat v justícii odložený úplne," avizoval.



TOI súčasne uviedol, že pár desiatok stúpencov premiéra Netanjahua a plánov jeho vlády na revíziu súdnictva zorganizovalo v sobotu v Jeruzaleme protidemonštráciu. Jej účastníci označovali odporcov reformy za "boľševikov" a vyzývali ich, "aby sa vrátili, odkiaľ prišli".



Kritici vládneho návrhu tvrdia, že vláda sa reformou súdnictva snaží obmedziť vplyv Najvyššieho súdu a rozšíriť právomoci vlády, ktorá by - okrem iného - získala väčšie právomoci pri vymenúvaní sudcov. Po schválení reformy by tiež parlament mohol jednoduchou väčšinou rušiť rozhodnutia Najvyššieho súdu.



V dôsledku rozsiahleho odporu občianskej spoločnosti, ale aj v rámci vlády a armády, Netanjahu koncom marca na niekoľko týždňov pozastavil schvaľovanie kontroverzného návrhu zákona o justičnej reforme, aby takto vytvoril "priestor pre dialóg."



Opozícia je však veľmi skeptická a má pochybnosti, či vláde naozaj ide o kompromis a či má vôľu snažiť sa oň.



Kritici vládneho návrhu poukazujú na ohrozenie súčasného systému deľby moci a varujú pred hlbokou krízou v štáte, ak sa reforma uskutoční týmto spôsobom.