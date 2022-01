Protesty proti vojenskému vedeniu v Sudáne si vyžiadali ďalšie obete

Chartúm 7. januára (TASR) - Sudánske bezpečnostné sily vo štvrtok smrteľne zranili troch účastníkov masových demonštrácií požadujúcich, aby sa v krajine po vojenskom prevrate odohral sľubovaný prechod k civilnej vláde.



Podľa ústredného výboru sudánskych lekárov, ktorý je súčasťou prodemokratického hnutia, od prevzatia moci armádou z 25. októbra prišlo pri zásahoch bezpečnostných zložiek o život už 60 ľudí.



K najnovším obetiam došlo deň po tom, čo americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na sociálnej sieti Twitter vyzval sudánske bezpečnostné sily, aby "prestali používať smrtiacu silu proti demonštrantom".



Úrady však pritom - podľa agentúry AFP - pravidelne popierajú používanie ostrej munície pri konfrontácii s protestujúcimi.



Protesty, ktoré sa vo štvrtok okrem Chartúmu konali aj v iných mestách, nasledovali len niekoľko dní po tom, čo premiér Abdallá Hamdúk oznámil v nedeľu večer svoju demisiu, čím sa moc v krajine ocitla plne v rukách armády.



V utorok Spojené štáty, Európska únia, Británia a Nórsko varovali sudánsku armádu pred vymenovaním svojho človeka ako nástupcu Hamdúka, pričom zdôraznili, že bez zapojenia "širokého spektra civilných zainteresovaných strán" by takýto krok mohol krajinu uvrhnúť do konfliktu.



Štátne médiá vo štvrtok citovali mediálneho poradcu predsedu Zvrchovanej rady Sudánu generála Abdala Fattáha Burhána, ktorý v zjavnej narážke na absenciu vlády v krajine povedal, že "vákuum treba vyplniť v čo najkratšom čase."



Hamdúk sa stal predsedom civilnej vlády Sudánu v auguste roku 2019, keď vznikla Zvrchovaná rada Sudánu, ktorá nahradila dovtedy vládnucu vojenskú radu. Tento civilno-vojenský vládnuci orgán mal dohliadať na prechod krajiny k civilnej vláde.



V októbri 2021 však došlo k vojenskému prevratu a predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil tento orgán fungujúci ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet a zároveň zosadil Hamdúka.



Burhán a Hamdúk podpísali takmer mesiac po prevrate - v novembri roku 2021 - dohodu o obnovení prechodu k civilnej vláde, ktorá zabezpečila opätovné dosadenie Hamdúka do funkcie premiéra a prepustenie väznených lídrov z radov civilistov.



Tento krok nahneval mnohých stúpencov prodemokratického hnutia, podľa ktorých Hamdúk týmto spôsobom poskytol pučistom zdanie legality.



Hamdúk pri oznamovaní svojej demisie vyhlásil, že Sudán je na "nebezpečnej križovatke ohrozujúcej jeho prežitie".



Západné štáty podľa AFP tvrdia, že riešením situácie vzniknutej v Sudáne je dialóg, čo v stredu na Twitteri uviedol aj šéf americkej diplomacie Blinken, ktorý naliehal na "okamžitý, Sudáncami vedený a medzinárodne podporovaný dialóg".