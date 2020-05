Protesty proti zabitiu Afroameričana policajtom pokračovali štvrtú noc

Washington 30. mája (TASR) - Protesty proti smrti neozbrojeného muža čiernej pleti, ktorý v americkom meste Minneaopolis, štát Minnesota, zomrel po zásahu belošského policajta, pokračovali aj napriek zákazu vychádzania až do piatkových neskorých večerných hodín, pričom nepokoje vypukli aj v ďalších mestách na území Spojených štátov. Píše o tom agentúra DPA.



Demonštranti vyšli do ulíc Minneapolisu na americkom Stredozápade už štvrtú noc po sebe, aby vyjadrili rozhorčenie nad smrťou 46-ročného Georgea Floyda.



Nepokoje pokračovali i napriek tomu, že minneapoliský policajt bol v piatok pre Floydovu smrť obvinený z vraždy tretieho stupňa a zo zabitia.



Na videu, ktoré sa v utorok objavilo na internete, je policajt Derek Chauvin zachytený, ako v pondelok 25. mája najmenej päť minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana.



Floyd - zatknutý predtým za priestupok - sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo v Minneapolise protesty, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania.



Za vraždu tretieho stupňa možno v Minnesote dostať maximálny trest 25 rokov väzenia. Kaucia je stanovená na pol milióna dolárov, spresnila spravodajská stanica CNN.



Zákaz nočného vychádzania bol v Minneapolise vyhlásený v piatok, platí od 20.00 h miestneho času a "pre možnosť ďalších občianskych nepokojov či výtržností" bol predĺžený aj na víkendové dni, citovala agentúra DPA z vyhlásenia starostu Minneapolisu Jacoba Freya.