Protesty ultrapravice viedli v Bruseli k demonštrácii proti fašizmu

Brusel 29. mája (TASR) - Na veľké protestné podujatie flámskej ultrapravicovej strany Vlaams Belang (Flámsky záujem), ktoré v pondelok poobede vyvrcholilo v širšom centre Bruselu, sa ako odpoveď konala demonštrácia pod heslom "Fašisti nie sú vítaní", ktorú pripravilo okolo 40 občianskych organizácií a socialistický odborový zväz. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pondelňajší protivládny protest zorganizovaný stranou Vlaams Belang je súčasťou desaťdňového pochodu z Ostende do Bruselu (19. – 29. mája), ktorý inicioval líder strany Tom Van Grieken.



Zhromaždenie flámskych ultranacionalistov najskôr starosta Bruselu Philippe Close nepovolil s odvolaním sa na verejnú bezpečnosť. Strana sa však odvolala na Štátnu radu (poradný a jurisdikčný orgán), ktorá v sobotu konanie demonštrácie povolila.



To viedlo k rýchlo zvolanej protidemonštrácii pred Justičným palácom, kde sídli ministerstvo spravodlivosti a bruselské súdy. Organizátori protidemonštrácie upozornili belgické médiá na "rasistický, sexistický, xenofóbny a homofóbny diskurz" členov Vlaams Belang, čo podľa nich posilňuje nerovnosti v spoločnosti.



Výzvu na protidemonštráciu podpísalo približne 40 rôznych občianskych organizácií. Demonštranti prišli s transparentmi s nápismi "Brusel proti Vlaams Belang" a "Fašisti nie sú vítaní".



Internetový denník The Brussels Times s odvolaním sa na policajné zdroje uviedol, že na protestoch flámskych ultranacionalistov sa zišlo okolo 1500 ľudí, kým na demonštráciu proti fašistom prišlo okolo 450 osôb. Situácia na oboch podujatiach bola pokojná a neboli hlásené žiadne násilné incidenty.