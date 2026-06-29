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Protesty v Albánsku pokračovali, zúčastnili sa na nich tisíce ľudí
Už piaty týždeň sa protestujúci každý večer zhromažďujú, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou v prírodnej rezervácii Vjosa-Narta.
Autor TASR
Tirana 29. júna (TASR) - Tisíce ľudí v Albánsku počas uplynulého víkendu opäť vyšli do ulíc Tirany a žiadali rezignáciu predsedu vlády Ediho Ramu a ukončenie výstavby luxusného hotela spájaného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Už piaty týždeň sa protestujúci každý večer zhromažďujú, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou v prírodnej rezervácii Vjosa-Narta. Tento projekt je spájaný s dcérou prezidenta USA Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom.
Protestujúci žiadajú odstúpenie premiéra z funkcie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu.
Plány na výstavbu luxusného letoviska v chránenej oblasti obce Zvernec na severozápade krajiny predstavili v roku 2024, no vlna protestov sa spustila po tom, čo sa v máji na plážach v tejto oblasti objavilo oplotenie a buldozéry.
V Zverneci žije podľa predstaviteľa albánskej organizácie na ochranu životného prostredia viac než 200 druhov vtákov vrátane pelikána kučeravého a plameniaka. AFP konštatuje, že tieto protesty však nie sú len o environmentálnych otázkach. Demonštranti vyjadrujú svoj hnev aj zo zvyšujúcich sa nákladov na život, zdravotníckeho systému, dôchodkov a obmedzených možností pre mladých ľudí, z ktorých mnohí v uplynulých rokoch odišli z Albánska. Niektorí sa v súčasnosti vrátili, aby podporili tieto protesty.
Orgány nezverejnili žiadne oficiálne údaje, no novinári AFP informujú, že každý večer videli v centre hlavného mesta zhromaždených niekoľko tisíc ľudí.
Na proteste vystúpila aj právnička Irena Duleová, podľa ktorej hnev demonštrantov pramení z „nedostatku transparentnosti, nedostatku zodpovednosti a z arogancie“. Okrem nesúhlasu s týmto projektom podľa nej vyjadrujú demonštranti aj nesúhlas so zákonom o chránených územiach z februára 2024, ktorý by spolu s legislatívou o strategických investíciách mohol umožniť realizáciu spomínaného projektu.
V súvislosti s protestami obvinili od júna najmenej 100 osôb za blokovanie dopravy, narušenie verejného poriadnu a organizovanie alebo účasti na nepovolených protestoch.
Už piaty týždeň sa protestujúci každý večer zhromažďujú, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou v prírodnej rezervácii Vjosa-Narta. Tento projekt je spájaný s dcérou prezidenta USA Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom.
Protestujúci žiadajú odstúpenie premiéra z funkcie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu.
Plány na výstavbu luxusného letoviska v chránenej oblasti obce Zvernec na severozápade krajiny predstavili v roku 2024, no vlna protestov sa spustila po tom, čo sa v máji na plážach v tejto oblasti objavilo oplotenie a buldozéry.
V Zverneci žije podľa predstaviteľa albánskej organizácie na ochranu životného prostredia viac než 200 druhov vtákov vrátane pelikána kučeravého a plameniaka. AFP konštatuje, že tieto protesty však nie sú len o environmentálnych otázkach. Demonštranti vyjadrujú svoj hnev aj zo zvyšujúcich sa nákladov na život, zdravotníckeho systému, dôchodkov a obmedzených možností pre mladých ľudí, z ktorých mnohí v uplynulých rokoch odišli z Albánska. Niektorí sa v súčasnosti vrátili, aby podporili tieto protesty.
Orgány nezverejnili žiadne oficiálne údaje, no novinári AFP informujú, že každý večer videli v centre hlavného mesta zhromaždených niekoľko tisíc ľudí.
Na proteste vystúpila aj právnička Irena Duleová, podľa ktorej hnev demonštrantov pramení z „nedostatku transparentnosti, nedostatku zodpovednosti a z arogancie“. Okrem nesúhlasu s týmto projektom podľa nej vyjadrujú demonštranti aj nesúhlas so zákonom o chránených územiach z februára 2024, ktorý by spolu s legislatívou o strategických investíciách mohol umožniť realizáciu spomínaného projektu.
V súvislosti s protestami obvinili od júna najmenej 100 osôb za blokovanie dopravy, narušenie verejného poriadnu a organizovanie alebo účasti na nepovolených protestoch.