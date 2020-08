V Minsku sa začala blokáda hlavných dopravných tepien

Minsk 12. augusta (TASR) - Bieloruské úrady v stredu potvrdili, že mladý muž zadržaný v nedeľu v meste Homeľ počas protestu proti sporným prezidentským voľbám, zomrel po prevoze do väzenia, informovala agentúra AFP.



Bieloruský vyšetrovací výbor spresnil, že 25-ročný muž bol odsúdený na 10 dní väzenia.



V Bielorusku aj v stredu pokračujú pouličné protesty proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktorého Ústredná volebná komisia (ÚVK) vyhlásila za víťaza nedeľných prezidentských volieb.



Večer sa podľa portálu Meduza.io začala blokáda niektorých dôležitých dopravných tepien v Minsku. Osobné autá ich buď zablokovali, alebo svojou jazdou spomaľujú premávku. Na iných miestach cestu zatarasili chodci.



Agentúra Interfax informovala, že podvečer sa na rôznych miestach Minska začali opäť schádzať skupiny ľudí, ktorí chcú protestovať proti volebným podvodom. V týchto skupinách je často aj lekár, aby mohol poskytnúť prvú pomoc v prípade, že polícia na rozohnanie protestu opäť použije silu, uviedol portál TUT.by.



Bezpečnostné sily zaujali pozície na miestach, kde sa protesty konali aj v predchádzajúcich dňoch. Nasadení sú nielen policajti, ale aj policajné jednotky osobitného určenia, dodal Interfax. Do centra Minska stiahli aj vojenskú techniku, uviedol TUT.by.



V stredu podvečer sa v centre Minska, na Námestí víťazstva pri Večnom ohni konal tzv. flashmob, keď dievčatá oblečené v bielom spievali známu uspávanku.



Portál Meduza.io zverejnil krátke videozáznamy z ulíc Minska z uplynulých dní, ako polícia svojimi autami na chodníkoch naháňa predpokladaných demonštrantov, náhodne strieľa do okien bytov alebo robí razie v obchodoch či kaviarňach.



Meduza.io píše, že "demonštranti sú nielen zadržiavaní - sú kruto zbití, rozháňaní vodnými delami a ostreľovaní gumovými projektilmi". Policajnému násiliu sú podľa portálu vystavení "novinári, bieloruskí poslanci, motocyklisti a dokonca aj tí, ktorí práve vyšli na balkón alebo šli na prechádzku so psom". Zadržané osoby sú podľa portálu šikanované na samotkách. Rodiny často ani nevedia, kde sa ich zadržaný člen nachádza.



Portál Meduza.io konštatuje, že "ani Rusko nereaguje na protesty tak tvrdo".



Podľa mnohých blogerov práve "neuveriteľná policajná brutalita" počas utorka mala na ľudí presne opačný efekt: "dnes sú ešte odhodlanejší protestovať. Mimochodom, stále pokojne".



Protestujúcich v stredu podporili živou reťazou lekári a zdravotníci jednej z minských nemocníc. Podporu protestom vyjadruje aj veľa príslušníkov policajných zložiek, píšu blogeri z Bieloruska.



Zhromaždenia na podporu ľudí demonštrujúcich v Bielorusku sa v stredu konali aj v Moskve či Rige.



Zamestnanci i investori bieloruských IT spoločností zasa svojím otvoreným listom vyzvali vedenie krajiny, aby zastavilo násilie voči civilistom, prepustilo všetkých zadržiavaných počas protestov, usporiadalo nové prezidentské voľby v Bielorusku a zabezpečilo slobodný prístup k informáciám.



Varovali, že Bielorusku v tejto situácii hrozí masívny odlev odborníkov v oblasti IT, zníženie objemu investícií v technologickom sektore a spomalenie jeho rastu. IT priemysel je pritom jedným z najrozvinutejších v Bielorusku.



Spravodajský portál TUT.by v stredu informoval, že päť bieloruských novinárov - zväčša moderátorov sledovaných relácií - v stredu oznámilo, že podali výpoveď.



Podľa vládnymi úradmi potvrdenej bilancie prišiel počas protestov o život aj muž, ktorý neopatrne zaobchádzal s výbušninou určenou na útok voči policajtom. V čase od 10. do 12. augusta bolo zadržaných viac ako 6000 ľudí vrátane desiatok novinárov. V nemocniciach je viac ako 250 zranených.