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PROTESTY V ÍRSKU: Polícia použila vodné diela
Maskovaní výtržníci v stredu rozbíjali tehly na stenách domov a dlaždice na chodníkoch s veľkými kladivami, aby ich následne hádzali do ťažkoodencov.
Autor TASR
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Belfast 11. júna (TASR) - Polícia v stredu večer použila vodné delá na rozohnanie viacerých skupín ľudí, ktorí sa už druhú noc zhromažďovali v severnom Belfaste. Protestujúci hádzali do bezpečnostných zložiek tehly, kamene či fľaše a zakladali malé požiare. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.
Maskovaní výtržníci v stredu rozbíjali tehly na stenách domov a dlaždice na chodníkoch s veľkými kladivami, aby ich následne hádzali do ťažkoodencov. Na jednom mieste si skupina vytvorila zákryt z častí plota priamo na ceste.
Ťažkoodenci sa výtržníkov snažili zatlačiť aj s pomocou áut, no tí sa stále vracali a hádzali do nich rôzne predmety, priblížila situáciu stanica Sky News. Polícia preto použila vodné delá a plastové projektily. Do protestov sa podľa odhadov zapojilo približne 200 ľudí, medzi nimi mnohí tínedžeri.
Centrum Belfastu pritom bolo v neskorých popoludňajších hodinách takmer prázdne. Reštaurácie a obchody boli zatvorené, a verejná doprava nepremávala pre obavy z opakovania utorkových nepokojov.
K útoku, ktorý je dôvodom protestov, došlo v pondelok 8. júna v Belfaste. Podozrivý z jeho spáchania je sudánsky žiadateľ o azyl. Videá zaznamenané na mieste činu očitými svedkami zachytávajú útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci sa ho snažili zastaviť. Polícia Sudánca o niekoľko minút zadržala. Zraneného muža približne vo veku 40 rokov hospitalizovali s vážnymi poraneniami tváre a chrbta. Pri útoku prišiel o ľavé oko.
Po zverejnení záberov začali viaceré osobnosti britskej krajnej pravice vyzývať na protesty. Britské úrady ich obvinili zo šírenia hnevu na sociálnych sieťach.
Rodina muža zo Severného Írska, ktorý pri pondelkovom útoku utrpel zranenia, v reakcii na utorkové nepokoje vyzvala na upokojenie situácie. „Neželáme si, aby bola táto hrozná tragédia zneužitá na rozdeľovanie ľudí alebo podnecovanie nepriateľstva,“ uviedla na facebookovom profile jedného z miestnych politikov.
Maskovaní výtržníci v stredu rozbíjali tehly na stenách domov a dlaždice na chodníkoch s veľkými kladivami, aby ich následne hádzali do ťažkoodencov. Na jednom mieste si skupina vytvorila zákryt z častí plota priamo na ceste.
Ťažkoodenci sa výtržníkov snažili zatlačiť aj s pomocou áut, no tí sa stále vracali a hádzali do nich rôzne predmety, priblížila situáciu stanica Sky News. Polícia preto použila vodné delá a plastové projektily. Do protestov sa podľa odhadov zapojilo približne 200 ľudí, medzi nimi mnohí tínedžeri.
Centrum Belfastu pritom bolo v neskorých popoludňajších hodinách takmer prázdne. Reštaurácie a obchody boli zatvorené, a verejná doprava nepremávala pre obavy z opakovania utorkových nepokojov.
K útoku, ktorý je dôvodom protestov, došlo v pondelok 8. júna v Belfaste. Podozrivý z jeho spáchania je sudánsky žiadateľ o azyl. Videá zaznamenané na mieste činu očitými svedkami zachytávajú útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci sa ho snažili zastaviť. Polícia Sudánca o niekoľko minút zadržala. Zraneného muža približne vo veku 40 rokov hospitalizovali s vážnymi poraneniami tváre a chrbta. Pri útoku prišiel o ľavé oko.
Po zverejnení záberov začali viaceré osobnosti britskej krajnej pravice vyzývať na protesty. Britské úrady ich obvinili zo šírenia hnevu na sociálnych sieťach.
Rodina muža zo Severného Írska, ktorý pri pondelkovom útoku utrpel zranenia, v reakcii na utorkové nepokoje vyzvala na upokojenie situácie. „Neželáme si, aby bola táto hrozná tragédia zneužitá na rozdeľovanie ľudí alebo podnecovanie nepriateľstva,“ uviedla na facebookovom profile jedného z miestnych politikov.