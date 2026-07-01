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Protesty v Juhoafrickej republike prerástli do násilností
Polícia informovala, že protestujúci na predmestiach Johannesburgu vyplienili viaceré domy a podniky, ktoré prevádzkujú migranti.
Autor TASR
Johannesburg 1. júla (TASR) - Vo viacerých juhoafrických mestách v utorok protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadali odchod všetkých migrantov bez platných dokladov z krajiny. Miestne úrady uviedli, že napriek prísnym bezpečnostným opatreniam došlo k násilnostiam voči cudzincom z iných afrických krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Polícia informovala, že protestujúci na predmestiach Johannesburgu vyplienili viaceré domy a podniky, ktoré prevádzkujú migranti. V provincii Kwa-Zulu Natal vo východnej časti krajiny polícia zadržala desať osôb a obvinila ich z krádeže a vlámania.
Občianske hnutie March and March zamerané na nelegálnu migráciu v krajine zorganizovalo protesty na 30. júna preto, lebo práve od tohto dátumu požadovalo odchod všetkých migrantov bez platných dokladov.
Juhoafrické úrady uviedli, že v uplynulých týždňoch z krajiny odišlo alebo bolo deportovaných vyše 25.000 cudzincov. Obavy z násilností však viedli aj k odchodu ľudí, ktorí pricestovali legálne.
Líderka March and March Jacinta Ngobese-Zumová podľa tamojších médií svojim stúpencom v meste Durban oznámila, že v nasledujúcich mesiacoch sa budú takéto zhromaždenia konať každý týždeň.
Hnutie požaduje striktné uplatňovanie imigračných zákonov, hromadné deportácie a prísnejšie kontroly hraníc. Tvrdí, že migranti bez dokladov prispievajú k nárastu zločinnosti a nezamestnanosti v Južnej Afrike, aj keď o tom nepredložilo žiadne dôkazy. Agentúra DPA upozorňuje, že hnutie používa čoraz radikálnejšiu rétoriku.
Polícia informovala, že protestujúci na predmestiach Johannesburgu vyplienili viaceré domy a podniky, ktoré prevádzkujú migranti. V provincii Kwa-Zulu Natal vo východnej časti krajiny polícia zadržala desať osôb a obvinila ich z krádeže a vlámania.
Občianske hnutie March and March zamerané na nelegálnu migráciu v krajine zorganizovalo protesty na 30. júna preto, lebo práve od tohto dátumu požadovalo odchod všetkých migrantov bez platných dokladov.
Juhoafrické úrady uviedli, že v uplynulých týždňoch z krajiny odišlo alebo bolo deportovaných vyše 25.000 cudzincov. Obavy z násilností však viedli aj k odchodu ľudí, ktorí pricestovali legálne.
Líderka March and March Jacinta Ngobese-Zumová podľa tamojších médií svojim stúpencom v meste Durban oznámila, že v nasledujúcich mesiacoch sa budú takéto zhromaždenia konať každý týždeň.
Hnutie požaduje striktné uplatňovanie imigračných zákonov, hromadné deportácie a prísnejšie kontroly hraníc. Tvrdí, že migranti bez dokladov prispievajú k nárastu zločinnosti a nezamestnanosti v Južnej Afrike, aj keď o tom nepredložilo žiadne dôkazy. Agentúra DPA upozorňuje, že hnutie používa čoraz radikálnejšiu rétoriku.