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Protesty v Juhoafrickej republike prerástli do násilností

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Malawijský migrant stojí v rade pred deportáciou v dočasnom centre v Durbane v Južnej Afrike v piatok 19. júna 2026. Foto: TASR/AP

Polícia informovala, že protestujúci na predmestiach Johannesburgu vyplienili viaceré domy a podniky, ktoré prevádzkujú migranti.

Autor TASR
Johannesburg 1. júla (TASR) - Vo viacerých juhoafrických mestách v utorok protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadali odchod všetkých migrantov bez platných dokladov z krajiny. Miestne úrady uviedli, že napriek prísnym bezpečnostným opatreniam došlo k násilnostiam voči cudzincom z iných afrických krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Polícia informovala, že protestujúci na predmestiach Johannesburgu vyplienili viaceré domy a podniky, ktoré prevádzkujú migranti. V provincii Kwa-Zulu Natal vo východnej časti krajiny polícia zadržala desať osôb a obvinila ich z krádeže a vlámania.

Občianske hnutie March and March zamerané na nelegálnu migráciu v krajine zorganizovalo protesty na 30. júna preto, lebo práve od tohto dátumu požadovalo odchod všetkých migrantov bez platných dokladov.

Juhoafrické úrady uviedli, že v uplynulých týždňoch z krajiny odišlo alebo bolo deportovaných vyše 25.000 cudzincov. Obavy z násilností však viedli aj k odchodu ľudí, ktorí pricestovali legálne.

Líderka March and March Jacinta Ngobese-Zumová podľa tamojších médií svojim stúpencom v meste Durban oznámila, že v nasledujúcich mesiacoch sa budú takéto zhromaždenia konať každý týždeň.

Hnutie požaduje striktné uplatňovanie imigračných zákonov, hromadné deportácie a prísnejšie kontroly hraníc. Tvrdí, že migranti bez dokladov prispievajú k nárastu zločinnosti a nezamestnanosti v Južnej Afrike, aj keď o tom nepredložilo žiadne dôkazy. Agentúra DPA upozorňuje, že hnutie používa čoraz radikálnejšiu rétoriku.
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